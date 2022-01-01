Поезд в далекий август, 1971

Август 1941-го года. Трехсоттысячная немецкая армия пытается взять Одессу. Ее защитники проявляют настоящие чудеса мужества и героизма в противостоянии с врагом. На долгое время Одесса остается без питьевой воды. Только ценой собственных жизней группе моряков удается отбить у немцев водонапорную башню и подать в город питьевую воду. Офицеры и рядовые, моряки и ополченцы – каждый на своем месте делал все, что от него зависело, чтобы отстоять Одессу. А все вместе они не просто защищали один из красивейших советских городов, но и принимали участие в ключевом сражении Великой Отечественной войны. Смотрите отечественный художественный фильм «Поезд в далекий август», снятый к тридцатилетию героической обороны Одессы. Автор сценария фильма – Григорий Поженян, фронтовик, лично принимавший участие в обороне города. В фильме снялось целое созвездие замечательных советских актеров – Армен Джигарханян, Николай Скоробогатов, Петр Щербаков и многие другие.