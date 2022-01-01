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Поезд в далекий август Поезд в далекий август
Киноафиша Фильмы Поезд в далекий август
Poezd v dalyokiy avgust

Поезд в далекий август, 1971

1971 / СССР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Август 1941-го года. Трехсоттысячная немецкая армия пытается взять Одессу. Ее защитники проявляют настоящие чудеса мужества и героизма в противостоянии с врагом. На долгое время Одесса остается без питьевой воды. Только ценой собственных жизней группе моряков удается отбить у немцев водонапорную башню и подать в город питьевую воду. Офицеры и рядовые, моряки и ополченцы – каждый на своем месте делал все, что от него зависело, чтобы отстоять Одессу. А все вместе они не просто защищали один из красивейших советских городов, но и принимали участие в ключевом сражении Великой Отечественной войны. Смотрите отечественный художественный фильм «Поезд в далекий август», снятый к тридцатилетию героической обороны Одессы. Автор сценария фильма – Григорий Поженян, фронтовик, лично принимавший участие в обороне города. В фильме снялось целое созвездие замечательных советских актеров – Армен Джигарханян, Николай Скоробогатов, Петр Щербаков и многие другие.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1971
Премьера в мире 6 декабря 1971
Возраст 12+
Режиссер
Вадим Лысенко
В ролях
Елена Козелькова
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Николай Скоробогатов
Петр Щербаков
Петр Щербаков
Геннадий Корольков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поезд в далекий август 1 постер
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Поезд в далекий август
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