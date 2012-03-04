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В белом плену В белом плену
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Into the White

В белом плену, 2012

2012 / Швеция / Норвегия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается в Норвегии времен Второй мировой войны. После воздушной битвы над Скандинавией два самолета – английский и немецкий – совершают аварийную посадку на заснеженных норвежских озерах. Найдя убежище в охотничьем домике, враждующие стороны понимают, что единственный способ пережить пургу, глубокий снег, отсутствие еды и помощи извне – это отказаться от правил войны.

  • Картина основана на реальных событиях. Прототипами британских летчиков Чарльза П. Дэвенпорта и Роберта Смита стали капитан Р.Т. Партридж и Р.С. Босток. Имена немецких летчиков изменены не были.
  • Съемки проходили в Гротли и на горе Далснибба, Норвегия, а также в Тролльхеттане и Браланде, Швеция.
  • В реальности немецкие пилоты в качестве личного оружия использовали не парабеллумы, а вальтеры или маузеры, так как они были меньше и удобнее.
  • “В белом плену” стал первым фильмом Руперта Гринта (Роберт Смит) после съемок во франшизе о Гарри Поттере.
  • В одном из эпизодов Дэвенпорт упоминает удобства при размещении военнопленных, ссылаясь при этом на Женевскую конвенцию. На самом деле Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны была принята в 1949 году и вступила в силу только в 1950 году, уже после окончания Второй мировой войны.

Одним холодным зимним днем над территорией Норвегии разгорается жаркое сражение двух самолетов — немецкого и английского. В результате столкновения обе машины получают серьезные повреждения и падают в глухом норвежском лесу. Здесь, в изоляции от внешнего мира, враги вынуждены выживать вместе. Тяжелые условия и необходимость поддерживать друг друга постепенно превращают врагов в товарищей

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 25 апреля 2013
Премьера в мире 4 марта 2012
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Петтер Несс
Петтер Несс
В ролях
Флориан Лукас
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс
Руперт Гринт
Руперт Гринт
Стиг Хенрик Хофф
Мортен Фальдаас
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Одна на всех: 5 фильмов о Второй мировой войне из разных стран Вторая мировая война стала трагедией всего мира. Даже страны, на чьих территориях не велись военные действия, так или иначе испытали на себе последствия этой кровавой бойни. Как и в прошлом веке, сегодня режиссеры самых разных национальностей берутся рассказывать истории о войне, напоминая зрителям о том, что она не приносит ничего, кроме смерти. В честь Дня Победы мы составили подборку кино о событиях Второй мировой войны в разных странах.
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9 мая 2020 09:00
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