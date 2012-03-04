В белом плену, 2012

Действие разворачивается в Норвегии времен Второй мировой войны. После воздушной битвы над Скандинавией два самолета – английский и немецкий – совершают аварийную посадку на заснеженных норвежских озерах. Найдя убежище в охотничьем домике, враждующие стороны понимают, что единственный способ пережить пургу, глубокий снег, отсутствие еды и помощи извне – это отказаться от правил войны.
Одним холодным зимним днем над территорией Норвегии разгорается жаркое сражение двух самолетов — немецкого и английского. В результате столкновения обе машины получают серьезные повреждения и падают в глухом норвежском лесу. Здесь, в изоляции от внешнего мира, враги вынуждены выживать вместе. Тяжелые условия и необходимость поддерживать друг друга постепенно превращают врагов в товарищей