Фильм рассказывает о подвигах советских летчиц, в годы Великой Отечественной войны защищавших родную землю от фашистских захватчиков. Под покровом тьмы легкие бомбардировщики У-2, которыми управляли храбрые девушки, появлялись в небе - и уж тогда противнику приходилось плохо. Немцы испытывали перед советскими летчицами настоящий страх и называли их “ночными ведьмами”. Такое прозвище ничуть не обижало девушек, напротив, они гордились им, ведь это означало, что они внушают врагу ужас. Во время очередного вылета героиням удается спасти маленького мальчика по имени Федя. Что же им теперь делать с сиротой?
Этот фильм о событиях второй мировой войны. «Ночными ведьмами» называли бесстрашных советских летчиц фашисты. Они воевали на «ночных» бомбардировщиках ПО-2. Для девушек это прозвище было самой высшей оценкой их вклада в победу.
|6 июня 1981
|Россия
|6+
|27 января 1983
|Венгрия
|11 ноября 1981
|США