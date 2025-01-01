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Постер фильма В небе "Ночные ведьмы"
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В небе "Ночные ведьмы"

V nebe 'Nochnye vedmy' 18+
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О фильме

Фильм рассказывает о подвигах советских летчиц, в годы Великой Отечественной войны защищавших родную землю от фашистских захватчиков. Под покровом тьмы легкие бомбардировщики У-2, которыми управляли храбрые девушки, появлялись в небе - и уж тогда противнику приходилось плохо. Немцы испытывали перед советскими летчицами настоящий страх и называли их “ночными ведьмами”. Такое прозвище ничуть не обижало девушек, напротив, они гордились им, ведь это означало, что они внушают врагу ужас. Во время очередного вылета героиням удается спасти маленького мальчика по имени Федя. Что же им теперь делать с сиротой?

  • Режиссером фильма стала Евгения Жигуленко, в годы войны служившая в составе 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Боевые подруги Евгении Андреевны послужили прообразами героинь фильма. 
  • Евгения Жигуленко была единственным в СССР режиссером, удостоенным звания “Герой Советского Союза”. 
  • Картина “В небе “Ночные ведьмы” стала режиссерским дебютом Евгении Жигуленко. В 1984 году на экраны вышел еще один фильм, созданный ею - “Без права на провал” по мотивам рассказов Георгия Северского. 
  • 968 боевых ночных вылетов сделала Евгения Жигуленко за время службы.

Этот фильм о событиях второй мировой войны. «Ночными ведьмами» называли бесстрашных советских летчиц фашисты. Они воевали на «ночных» бомбардировщиках ПО-2. Для девушек это прозвище было самой высшей оценкой их вклада в победу.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 6 июня 1981
Дата выхода
6 июня 1981 Россия 6+
27 января 1983 Венгрия
11 ноября 1981 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
V nebe 'Nochnye vedmy', В небе «ночные ведьмы», 'Nachthexen' am Himmel, Éjszakai boszorkányok, In Flight are the Night Witches, Las brujas de la noche en el cielo, Pe cer 'vrăjitoarele npții', Tai dokubakudeki butai naito wicchi
Режиссер
Евгения Жигуленко
В ролях
Нина Меньшикова
Нина Меньшикова
Валентина Грушина
Яна Друзь
Татьяна Микрикова
Валентина Клягина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
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В небе "Ночные ведьмы"

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