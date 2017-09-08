Конец пути, 2017

Действие киноленты происходят весной 1918 года. На линии фронта, между британскими, немецкими и французскими войсками, время замерло. Противники набираются сил, чтобы нанести сокрушительный удар. На передовой – отряд Стенхоупа. Под его руководство хочет попасть молодой солдат Райли, который помнит капитана с детских лет. Но тот не узнает старого приятеля – военные действия изменили его, сделали жестче, а лучший друг офицера теперь –бутылка с виски. Всего шесть дней нужно продержаться команде до смены, но даже за такой короткий период равновесие в отряде может рухнуть…