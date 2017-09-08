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Journey's End

Конец пути, 2017

2017 / Великобритания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие киноленты происходят весной 1918 года. На линии фронта, между британскими, немецкими и французскими войсками, время замерло. Противники набираются сил, чтобы нанести сокрушительный удар. На передовой – отряд Стенхоупа. Под его руководство хочет попасть молодой солдат Райли, который помнит капитана с детских лет. Но тот не узнает старого приятеля – военные действия изменили его, сделали жестче, а лучший друг офицера теперь –бутылка с виски. Всего шесть дней нужно продержаться команде до смены, но даже за такой короткий период равновесие в отряде может рухнуть…

  • Пьеса, по которой был снят фильм, была адаптирована для немецкого зрителя, показывалась под названием «Другая сторона» и пользовалась успехом, но в 1933 году, когда к власти пришли нацисты, была запрещена.
  • Сэм Клафлин, исполнитель одной из ключевый ролей, после съемок провел расследование и узнал, что его прапрадед участвовал в битве, показанной в финальной сцене.
  • Отец режиссера Сола Дибба также занимался созданием фильмов на основе реальных событий.
  • Р. К. Шеррифф, создатель пьесы, писал персонажей по образам реальных людей – своих сослуживцев из полка Восточного Суррея.

О группе британских офицеров в последнюю весну Первой мировой войны. Молодой и наивный лейтенант Рейли присоединяется на фронте к своему детскому кумиру и другу семьи, капитану Стэнхоупу, не подозревая, как тот изменился за годы службы. Их отряд теснится в окопах в ожидании сокрушительной атаки немцев.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 8 сентября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Сол Дибб
В ролях
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Пол Беттани
Пол Беттани
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Конец пути 2 постера
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Конец пути
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