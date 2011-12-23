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Атака на Перл Харбор Атака на Перл Харбор
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Rengô kantai shirei chôkan: Yamamoto Isoroku

Атака на Перл Харбор, 2011

2011 / Япония
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Конец 30-х годов прошлого века в Японии — время экономического кризиса, страшной безработицы и нищеты, политической нестабильности. Страна неуклонно двигалась к войне. Адмирал Ямамото, командующий императорским флотом, был одним из немногих, кто считал, что начинать войну с США нельзя. Ранее он не поддерживал ни вторжение в Маньчжурию, ни войну с Китаем. Его позиция вызывала гнев националистов и милитаристов. Они ненавидели Ямомото и угрожали ему. Адмиралу ежедневно грозила опасность стать жертвой покушения. Одновременно он был безгранично популярен во флоте, а также пользовался покровительством императора. Несмотря на его убеждения и предупреждения, когда война со Штатами стала неизбежной, именно Ямомото разработал план нападения на Перл-Харбор, в результате которого американский флот понес огромные потери.
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 21 марта 2013
Премьера в мире 23 декабря 2011
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Изуру Нарушима
В ролях
Ёсихико Хакамада
Акира Эмото
Акира Эмото
Масато Ибу
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе
Хироси Абэ
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Атака на Перл Харбор 3 постера
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