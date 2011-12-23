Атака на Перл Харбор, 2011

Конец 30-х годов прошлого века в Японии — время экономического кризиса, страшной безработицы и нищеты, политической нестабильности. Страна неуклонно двигалась к войне. Адмирал Ямамото, командующий императорским флотом, был одним из немногих, кто считал, что начинать войну с США нельзя. Ранее он не поддерживал ни вторжение в Маньчжурию, ни войну с Китаем. Его позиция вызывала гнев националистов и милитаристов. Они ненавидели Ямомото и угрожали ему. Адмиралу ежедневно грозила опасность стать жертвой покушения. Одновременно он был безгранично популярен во флоте, а также пользовался покровительством императора. Несмотря на его убеждения и предупреждения, когда война со Штатами стала неизбежной, именно Ямомото разработал план нападения на Перл-Харбор, в результате которого американский флот понес огромные потери.

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