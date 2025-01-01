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Киноафиша Фильмы Груз 300

Груз 300

Gruz 300 18+
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О фильме

Афганистан. 1986 год. От границы в сторону Кабула по горной дороге движется колонна советской военной бронетехники. С воздуха ее прикрывают боевые вертолеты. Путь колонны лежит через единственный в этих краях мост. Об этом прекрасно осведомлены афганские моджахеды и под руководством американских инструкторов готовят операцию по захвату моста и уничтожению заблокированной в этом случае советской техники.

В это время находящаяся в горах советская геологическая экспедиция подвергается ночному нападению душманов. Афганская охрана разбегается, и геологи решают уехать в Кабул. По дороге им сообщают о приближающейся военной колонне, с которой добираться до Кабула им будет значительно безопасней. Не знают они только одного, что уже давно включены моджахедами в операцию по захвату моста.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 1 января 1989
Дата выхода
1 января 1989 Россия 18+
Производство Свердловская киностудия
Другие названия
Gruz 300, Груз 300
Режиссер
Георгий Кузнецов
В ролях
Ромуальд Анцанс
Александр Данильченко
Александр Ческидов
Евгений Бунтов
Виктор Соловьев
Виктор Соловьев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Груз 300

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