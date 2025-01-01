Афганистан. 1986 год. От границы в сторону Кабула по горной дороге движется колонна советской военной бронетехники. С воздуха ее прикрывают боевые вертолеты. Путь колонны лежит через единственный в этих краях мост. Об этом прекрасно осведомлены афганские моджахеды и под руководством американских инструкторов готовят операцию по захвату моста и уничтожению заблокированной в этом случае советской техники.



В это время находящаяся в горах советская геологическая экспедиция подвергается ночному нападению душманов. Афганская охрана разбегается, и геологи решают уехать в Кабул. По дороге им сообщают о приближающейся военной колонне, с которой добираться до Кабула им будет значительно безопасней. Не знают они только одного, что уже давно включены моджахедами в операцию по захвату моста.