Мария. Спасти Москву, 2021

Действие фильма фокусируется на девушке по имени Мария Петрова. Во время оккупации страны немецкими войсками она вынуждена практически в одиночку осуществить важную миссию — доставить легендарную икону на Родину. Проблема лишь в том, что главной героине религия не близка. Однако по ходу развития событий она меняет свои убеждения. «Мария. Спасти Москву» понравится людям, которые искренне любят отечественное кино и военные драмы.

Постановщицей картины «Мария. Спасти Москву» выступила Вера Сторожева, для которой эта работа стала двадцать первой в творческой карьере. Многие помнят Сторожеву по лентам «Небо. Самолет. Девушка», «Шифр», «В зоне доступа любви» и другим.

Главную женскую роль в фильме исполнила российская актриса Мария Луговая, которая является тезкой своей героини. Отечественные зрители могут помнить Луговую по сериалам «Перевал Дятлова», «Больше, чем люди», а также «Бесам».

Главную мужскую роль в драме «Мария. Спасти Москву» сыграет Артур Смольянинов. Киноманы помнят и любят его по ролям в «Девятой роте», «Кто, если не мы», «Калашникове». Не так давно Смольянинова можно было увидеть в историческом сериале «За час до рассвета».

Сценарий картины основан на вполне реальном событии — встрече Сталина с Матроной Московской, которая произошла накануне большого военного сражения за Москву.