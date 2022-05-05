Мария. Спасти Москву, 2021

Действие фильма фокусируется на девушке по имени Мария Петрова. Во время оккупации страны немецкими войсками она вынуждена практически в одиночку осуществить важную миссию — доставить легендарную икону на Родину. Проблема лишь в том, что главной героине религия не близка. Однако по ходу развития событий она меняет свои убеждения. «Мария. Спасти Москву» понравится людям, которые искренне любят отечественное кино и военные драмы.
Постановщицей картины «Мария. Спасти Москву» выступила Вера Сторожева, для которой эта работа стала двадцать первой в творческой карьере. Многие помнят Сторожеву по лентам «Небо. Самолет. Девушка», «Шифр», «В зоне доступа любви» и другим.
Главную женскую роль в фильме исполнила российская актриса Мария Луговая, которая является тезкой своей героини. Отечественные зрители могут помнить Луговую по сериалам «Перевал Дятлова», «Больше, чем люди», а также «Бесам».
Главную мужскую роль в драме «Мария. Спасти Москву» сыграет Артур Смольянинов. Киноманы помнят и любят его по ролям в «Девятой роте», «Кто, если не мы», «Калашникове». Не так давно Смольянинова можно было увидеть в историческом сериале «За час до рассвета».
Сценарий картины основан на вполне реальном событии — встрече Сталина с Матроной Московской, которая произошла накануне большого военного сражения за Москву.
Известно, что съемки фильма стартовали еще в 2019 году. В качестве локаций были использованы районы российской столицы и Ростова. Работа над «Марией» завершилась только в начале 2021 года. Изначально релиз картины был приурочен к восьмидесятилетию битвы за Москву.
Сообщается также, что батальные сцены снимались в Московской области, где проходили реальные бои за столицу. Съемки проводились на природной площадке, которая расположена неподалеку от Павловского Посада.
Сценарий к фильму «Мария. Спасти Москву» писала Елена Райская, широко известная своими работами над такими проектами, как «Хождение по мукам», «Конец сезона», а также «София».
В одном из интервью исполнительница главной роли Мария Луговая призналась, что ждала такой важной для своего творчества работы почти 10 лет. По всей видимости, она очень ответственно отнеслась к образу Марии.
Режиссер Вера Сторожева также отметила, что ее фильм не является документальным и не во всем будет следовать четким историческим фактам. Постановщица позволила себе ряд расхождений, чтобы сделать «Марию» более эмоциональной в глазах зрителя. Тем не менее в качестве персонажей ленты выступают реально существовавшие исторические личности.
Сюжет фильма построен на легенде о том, как в страшные дни обороны Москвы в декабре 1941-го в столицу была доставлена чудотворная икона. Героиня фильма – младший лейтенант Мария Петрова. В ее судьбе как в зеркале отразилась судьба страны: дочь священника, она отреклась от отца и от веры. Но именно ей выпадает задание доставить в Москву икону, находящуюся за линией фронта на оккупированной территории. Пройдя через страшные испытания, и, несмотря на гибель всех бойцов своего отряда и потерю любимого человека, Мария обретет надежду на будущую жизнь.