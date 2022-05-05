Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мария. Спасти Москву Мария. Спасти Москву
Киноафиша Фильмы Мария. Спасти Москву

Мария. Спасти Москву, 2021

2021 / Россия
мало голосов Оцените
5 голосов
Написать отзыв
Военная драма о настоящем чуде и силе веры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 28
Не пойду 12
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма фокусируется на девушке по имени Мария Петрова. Во время оккупации страны немецкими войсками она вынуждена практически в одиночку осуществить важную миссию — доставить легендарную икону на Родину. Проблема лишь в том, что главной героине религия не близка. Однако по ходу развития событий она меняет свои убеждения. «Мария. Спасти Москву» понравится людям, которые искренне любят отечественное кино и военные драмы.

Постановщицей картины «Мария. Спасти Москву» выступила Вера Сторожева, для которой эта работа стала двадцать первой в творческой карьере. Многие помнят Сторожеву по лентам «Небо. Самолет. Девушка», «Шифр», «В зоне доступа любви» и другим.

Главную женскую роль в фильме исполнила российская актриса Мария Луговая, которая является тезкой своей героини. Отечественные зрители могут помнить Луговую по сериалам «Перевал Дятлова», «Больше, чем люди», а также «Бесам».

Главную мужскую роль в драме «Мария. Спасти Москву» сыграет Артур Смольянинов. Киноманы помнят и любят его по ролям в «Девятой роте», «Кто, если не мы», «Калашникове». Не так давно Смольянинова можно было увидеть в историческом сериале «За час до рассвета».

Сценарий картины основан на вполне реальном событии — встрече Сталина с Матроной Московской, которая произошла накануне большого военного сражения за Москву.

 

Известно, что съемки фильма стартовали еще в 2019 году. В качестве локаций были использованы районы российской столицы и Ростова. Работа над «Марией» завершилась только в начале 2021 года. Изначально релиз картины был приурочен к восьмидесятилетию битвы за Москву.

Сообщается также, что батальные сцены снимались в Московской области, где проходили реальные бои за столицу. Съемки проводились на природной площадке, которая расположена неподалеку от Павловского Посада.

Сценарий к фильму «Мария. Спасти Москву» писала Елена Райская, широко известная своими работами над такими проектами, как «Хождение по мукам», «Конец сезона», а также «София».

В одном из интервью исполнительница главной роли Мария Луговая призналась, что ждала такой важной для своего творчества работы почти 10 лет. По всей видимости, она очень ответственно отнеслась к образу Марии.

Режиссер Вера Сторожева также отметила, что ее фильм не является документальным и не во всем будет следовать четким историческим фактам. Постановщица позволила себе ряд расхождений, чтобы сделать «Марию» более эмоциональной в глазах зрителя. Тем не менее в качестве персонажей ленты выступают реально существовавшие исторические личности.

Сюжет фильма построен на легенде о том, как в страшные дни обороны Москвы в декабре 1941-го в столицу была доставлена чудотворная икона. Героиня фильма – младший лейтенант Мария Петрова. В ее судьбе как в зеркале отразилась судьба страны: дочь священника, она отреклась от отца и от веры. Но именно ей выпадает задание доставить в Москву икону, находящуюся за линией фронта на оккупированной территории. Пройдя через страшные испытания, и, несмотря на гибель всех бойцов своего отряда и потерю любимого человека, Мария обретет надежду на будущую жизнь.

мало голосов Оцените
5 голосов
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 5 мая 2022
Премьера в мире 5 мая 2022
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Вера Сторожева
Вера Сторожева
В ролях
Мария Луговая
Мария Луговая
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Илья Малаков
Илья Малаков
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мария. Спасти Москву 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Патриотическое военное кино – один из самых востребованных жанров если не у российских зрителей, то, по крайней мере, у продюсеров, выпускающих десяток подобных фильмов ежегодно. Великое военное прошлое можно назвать любимым коньком киноиндустрии, на славе которого катаются все без разбора. «Мария. Спасти Москву» еще один пример, отличный разве что тем, что акцент в нем перенесен с поля ратных дел человеческих в область религиозного чуда. 1941 год. Нацистские армии…
Читать
Пока нет отзывов Написать
5 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Приложение киноафиши