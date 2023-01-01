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Шел четвертый год войны Шел четвертый год войны
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Шел четвертый год войны, 1983

1983 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается осенью 1944 года в период подготовки крупного наступления советской армии. Для того чтобы выяснить обстановку в квадрате 6-7, командование посылает в немецкий тыл отряд военных под руководством капитана Александра Спирина. В ходе операции Спирина тяжело ранят, и командование группой принимает на себя капитан Надежда Мороз.

  • Картина поставлена по повести “Тайна глухого леса” Александра Беляева, основанной на реальных событиях.
  • Автомобиль марки Dodge, на котором появляется начальник разведки, является послевоенной модификацией “Доджа” (модель М-37 1954 года). В фильме машина представлена как использовавшийся во период Второй мировой войны американский внедорожник Dodge WC-51, известный как “Додж три четверти”.
  • Среди элементов костюма старшего поста, который представляется как унтер-офицер Цевель, можно заметить погоны унтерфюрера и петлицы шарфюрера.
  • В картине представлена героиня – переводчик фельджандармерии. В реальности в фельджандармерии женщины действительно могли работать в качестве переводчиц. Например, в Павлограде главой одной из подпольных групп стала советская немка К. Таблер-Новикова, которая в соответствии с заданием подпольного горкома партии поступила на службу переводчицей в полевую жандармерию.

1944 год. На одном из участков фронта советское командование готовит крупное наступление. Войско должно пройти через лесной массив, охраняемый фашистами. Для выяснений целей вражеских формирований в этот район направляется группа советских разведчиков, которую возглавляет капитан Надежда Мороз...

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 12 сентября 1983
Премьера в мире 12 сентября 1983
Возраст 18+
Режиссер
Георгий Николаенко
В ролях
Людмила Савельева
Людмила Савельева
Николай Олялин
Николай Олялин
Александр Збруев
Александр Збруев
Александр Денисов
Тимофей Спивак
Тимофей Спивак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шел четвертый год войны 1 постер
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Шел четвертый год войны

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