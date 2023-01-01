Шел четвертый год войны, 1983

Действие разворачивается осенью 1944 года в период подготовки крупного наступления советской армии. Для того чтобы выяснить обстановку в квадрате 6-7, командование посылает в немецкий тыл отряд военных под руководством капитана Александра Спирина. В ходе операции Спирина тяжело ранят, и командование группой принимает на себя капитан Надежда Мороз.
1944 год. На одном из участков фронта советское командование готовит крупное наступление. Войско должно пройти через лесной массив, охраняемый фашистами. Для выяснений целей вражеских формирований в этот район направляется группа советских разведчиков, которую возглавляет капитан Надежда Мороз...