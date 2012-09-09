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Постер фильма Камень терпения
7.0
Камень терпения - Трейлер
Киноафиша Фильмы Камень терпения
7.0

Камень терпения

, 2012
The Patience Stone
Афганистан, Франция, Германия, Великобритания / военный, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Камень терпения
7.0
Камень терпения - Трейлер
Камень терпения  Трейлер

О фильме

В какой-то стране, раздираемой войной, — возможно, в Афганистане… молодая тридцатилетняя женщина в ветхой комнате осматривает своего пожилого мужа. Он пришел в состояние «овоща» из-за пули, попавшей в шею. Его покинули не только его соратниками из Джихада, но и его братья. В один день женщина решает рассказать своему молчаливому мужу правду об их отношениях и о своих чувствах. Она говорит о своем детстве, перенесенных страданиях, о своих срывах, одиночестве, мечтах, желаниях.. Она говорит вещи, которые никогда не смогла бы сказать раньше, даже несмотря на то, что они женаты уже 10 лет. Таким образом, этот парализованный мужчина бессознательно становится «синг сабур» — магическим камнем, который, согласно персидской мифологии, будучи помещенным перед героиней, ограждает ее от несчастий, страдания, боли и невзгод. В этой надежде, что муж вернется к жизни, женщина борется, чтобы выжить и жить. Она находит убежище в жилище своей тетки-проститутки, — единственной родственницы, которая понимает ее. Героиня ищет спасения от страданий в словах, которые она бесстрашно бросает своему мужу. Однако после недель ухода за ним, она по-настоящему откроет себя в отношениях с молодым солдатом…

В ролях

Голшифте Фарахани
Голшифте Фарахани
La femme
Хамид Джавадан
Хамид Джавадан
L'homme
Хассина Бурган
La tante
Масси Мроват
Le jeune soldat
Мохамед Аль Маграуи
Le mollah
Малак Джахам Хазал
Le voisine
Фаиз Фазли
Homme armé
Мусин Мальзи
Homme turban 2
Hatim Seddiki
Homme turban 1
Амин Эннаджи
Homme turban 3
Режиссер Атик Рахими
Сценарист Жан-Клод Каррьер, Атик Рахими
Композитор Макс Рихтер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Афганистан / Франция / Германия / Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 9 сентября 2012
Дата выхода
9 сентября 2012 Россия Кино без границ 16+
20 марта 2013 Бельгия
21 августа 2014 Бразилия
10 октября 2013 Германия
25 апреля 2013 Греция
28 марта 2013 Италия
9 сентября 2012 Казахстан
21 февраля 2013 Нидерланды
14 августа 2013 США
9 сентября 2012 Украина
20 февраля 2013 Франция
13 декабря 2013 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $654 587
Производство The Film, Razor Film Produktion GmbH, Corniche Media
Другие названия
Syngué sabour, pierre de patience, The Patience Stone, A Pedra de Paciência, Come pietra paziente, Ev'en ha'sovlanout, Kamień cierpliwości, La pedra de la paciència, La piedra de la paciencia, Pierre de patience, Sang-e saboor, Stein der Geduld, Syngue Sabour, Syngué Sabour - Pierre de patience, Tålamodets sten, Tålmodighetens sten, Η πέτρα της υπομονής, Камень терпения, 忍石, Sabır Taşı, I petra tis ypomonis, سنگ صبور, Kamien cierpliwosci, Synghe Sabour

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb

Трейлеры фильма

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Камень терпения - Трейлер
Камень терпения Трейлер
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Отзывы о фильме

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