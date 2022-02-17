Однажды в пустыне, 2022

«Однажды в пустыне» — новая работа Андрея Кравчука, прославившегося благодаря историческому блокбастеру «Союз Спасения». Именитый режиссер вновь обратился к реальным событиям, предложив взглянуть на боевые действия в Сирии под неожиданным углом. Поклонники военного жанра не останутся разочарованными!
Выдающаяся актерская игра Александра Робака, известного отечественным зрителям по новогодней кинофраншизе «Елки», а также сериалам «Эпидемия», «Домашний арест» и «Инсомния».
Съемки проходили на территории Санкт-Петербурга и Крыма.
Консультантами на съемочной площадке выступили саперы, служившие в Сирии.
По словам режиссера Андрея Кравчука, при подготовке к работе он и его коллеги отсмотрели огромное количество репортажей и документальных кадров, что позволило художникам-постановщикам воссоздать Сирию с максимальной аутентичностью.
К разработке кинокартины авторов подтолкнул концерт Валерия Гергиева в амфитеатре сирийской Пальмиры, состоявшийся в мае 2016 года.
Изначально фильм носил название «Пальмира», но в конечном счете был переименован на «Однажды в пустыне».
Кто поет заглавную песню?
На данный момент известно только то, что это русский кавер песни Bjork – Hunter. Также эта песня известна в исполнении RIAYA feat. John Mark McMillan, которое использовалось в фильме «Терминатор: Темные судьбы».
Где снимали?
Картина была почти полностью снята в Крыму, часть сцен – в Санкт-Петербурге. В съемках принимали участие настоящие военные саперы, проходившие службу в Сирии.
Какая дата премьеры фильма?
Премьера картины в России – 17 февраля 2022
Сирия, 2016 год. Шаберову нравилось быть сапером, вступать в схватку со смертью — один на один. Нравилось побеждать — победителей не судят. Разминирование захваченной боевиками Пальмиры должно было стать пиком карьеры, красивой точкой. Там же ждала девушка, полусирийка-полурусская, которую недавно спас и втайне мечтал увидеть снова. Сердце замирало от планов. Но чем ближе к древнему городу, тем жарче разгорался конфликт с молодым капитаном группы и всё жестче, коварнее действовал враг. Риск, принципы, смерть и любовь сплелись в один плотный узел, как провода детонатора в ожидании взрыва: развязать невозможно, перерезать опасно.