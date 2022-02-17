Однажды в пустыне, 2022

«Однажды в пустыне» — новая работа Андрея Кравчука, прославившегося благодаря историческому блокбастеру «Союз Спасения». Именитый режиссер вновь обратился к реальным событиям, предложив взглянуть на боевые действия в Сирии под неожиданным углом. Поклонники военного жанра не останутся разочарованными!

Выдающаяся актерская игра Александра Робака, известного отечественным зрителям по новогодней кинофраншизе «Елки», а также сериалам «Эпидемия», «Домашний арест» и «Инсомния».