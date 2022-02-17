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Однажды в пустыне Однажды в пустыне
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Однажды в пустыне, 2022

2022 / Россия / Сирия
7.8 Оцените
18 голосов
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Военная драма с Александром Робаком о русском сапере в Сирии
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Однажды в пустыне» — новая работа Андрея Кравчука, прославившегося благодаря историческому блокбастеру «Союз Спасения». Именитый режиссер вновь обратился к реальным событиям, предложив взглянуть на боевые действия в Сирии под неожиданным углом. Поклонники военного жанра не останутся разочарованными!

Выдающаяся актерская игра Александра Робака, известного отечественным зрителям по новогодней кинофраншизе «Елки», а также сериалам «Эпидемия», «Домашний арест» и «Инсомния».

Съемки проходили на территории Санкт-Петербурга и Крыма.

Консультантами на съемочной площадке выступили саперы, служившие в Сирии.

По словам режиссера Андрея Кравчука, при подготовке к работе он и его коллеги отсмотрели огромное количество репортажей и документальных кадров, что позволило художникам-постановщикам воссоздать Сирию с максимальной аутентичностью.

К разработке кинокартины авторов подтолкнул концерт Валерия Гергиева в амфитеатре сирийской Пальмиры, состоявшийся в мае 2016 года.

Изначально фильм носил название «Пальмира», но в конечном счете был переименован на «Однажды в пустыне».

Кто поет заглавную песню?

На данный момент известно только то, что это русский кавер песни Bjork – Hunter. Также эта песня известна в исполнении RIAYA feat. John Mark McMillan, которое использовалось в фильме «Терминатор: Темные судьбы».

Где снимали?

Картина была почти полностью снята в Крыму, часть сцен – в Санкт-Петербурге. В съемках принимали участие настоящие военные саперы, проходившие службу в Сирии.

Какая дата премьеры фильма?

Премьера картины в России – 17 февраля 2022

Сирия, 2016 год. Шаберову нравилось быть сапером, вступать в схватку со смертью — один на один. Нравилось побеждать — победителей не судят. Разминирование захваченной боевиками Пальмиры должно было стать пиком карьеры, красивой точкой. Там же ждала девушка, полусирийка-полурусская, которую недавно спас и втайне мечтал увидеть снова. Сердце замирало от планов. Но чем ближе к древнему городу, тем жарче разгорался конфликт с молодым капитаном группы и всё жестче, коварнее действовал враг. Риск, принципы, смерть и любовь сплелись в один плотный узел, как провода детонатора в ожидании взрыва: развязать невозможно, перерезать опасно.

7.8 Оцените
18 голосов
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2022
Премьера в России 17 февраля 2022
Премьера в мире 17 февраля 2022
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Андрей Кравчук
Андрей Кравчук
В ролях
Александр Робак
Александр Робак
Павел Чинарев
Павел Чинарев
Александр Метёлкин
Александр Метёлкин
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Полина Пушкарук
Полина Пушкарук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Однажды в пустыне 1 постер
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Наша рецензия
События нового проекта режиссера Андрея Кравчука («Викинг», «Адмирал») и продюсера Алексея Учителя («Стрельцов», «Китобой») разворачиваются в Сирии середины 2010-х. На дворе война, сирийская народная армия Башара Асада пытается уничтожить террористов ИГИЛ. Некоторые успехи в этом противостоянии появляются тогда, когда на помощь сирийцам приходят военнослужащие российской армии. Среди них и опытный сапер Шаберов. Капитан Шаберов (Александр…
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Pavel.Rashchupkin 23 февраля 2022, 12:30
Хороший Фильм!!!
Алексей Фомин 20 февраля 2022, 15:37
Отличный фильм! взрывы, перестрелки, сюжет, всё снято на высшем уровне. Молодцы наши!
Отзывы Написать
18 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сапер Александр Робак воюет в Сирии в трейлере драматического боевика «Однажды в пустыне» Поставил картину автор «Адмирала» и «Союза Спасения».
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6 января 2022 11:24
Появился первый постер военного фильма «Однажды в пустыне» во главе с Александром Робаком Картина выйдет в прокат этой зимой.
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29 декабря 2021 16:38
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