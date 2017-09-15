Вечный путь, 2017

Разочаровавшись в капитализме, Юсси возвращается с заработков в Америке на родину, в Финляндию, в то время, когда в стране поднимает голову праворадикальное движение. Одной роковой летней ночью за Юсси на его хутор приходят люди, которые собираются отвести его в лес и там убить. Раненому Юсси удается бежать от преследователей и перейти границу Советского Союза. Но там ему уготованы очередные испытания. НКВД отправляет его шпионить в основанный американцами идеальный колхоз «Hopea», который должен представлять собой рай для социалистических трудящихся. Свой среди чужих, чужой среди своих Юсси должен противостоять власти зла. В разлуке со своей семьей, вдали от родины единственная возможность выжить – это приспособиться к реалиям, подчиниться коммунистическому промыванию мозгов и не сломаться под давлением загадочного высокопоставленного офицера НКВД (Лембит Ульфсак). Выстоять в этой борьбе Юсси помогает только надежда вернуться домой. Однако вскоре политические веяния изменились, иностранцы стали в глазах сталинского режима подозрительным элементом, от которого надо избавиться. Идеалы рушатся, горят деревни, исчезают люди. Но надежда умирает последней.