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Вечный путь
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Вечный путь, 2017

2017 / Финляндия / Эстония / Швеция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Разочаровавшись в капитализме, Юсси возвращается с заработков в Америке на родину, в Финляндию, в то время, когда в стране поднимает голову праворадикальное движение. Одной роковой летней ночью за Юсси на его хутор приходят люди, которые собираются отвести его в лес и там убить. Раненому Юсси удается бежать от преследователей и перейти границу Советского Союза. Но там ему уготованы очередные испытания. НКВД отправляет его шпионить в основанный американцами идеальный колхоз «Hopea», который должен представлять собой рай для социалистических трудящихся. Свой среди чужих, чужой среди своих Юсси должен противостоять власти зла. В разлуке со своей семьей, вдали от родины единственная возможность выжить – это приспособиться к реалиям, подчиниться коммунистическому промыванию мозгов и не сломаться под давлением загадочного высокопоставленного офицера НКВД (Лембит Ульфсак). Выстоять в этой борьбе Юсси помогает только надежда вернуться домой. Однако вскоре политические веяния изменились, иностранцы стали в глазах сталинского режима подозрительным элементом, от которого надо избавиться. Идеалы рушатся, горят деревни, исчезают люди. Но надежда умирает последней.

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 15 сентября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Антти-Юсси Аннила
В ролях
Сидсе Бабетт Кнудсен
Сидсе Бабетт Кнудсен
Ирина Бьерклунд
Амалия Хольм
Амалия Хольм
Вилле Виртанен
Вилле Виртанен
Томми Корпела
Томми Корпела
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вечный путь 2 постера
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