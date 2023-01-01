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Алиме
Алиме, 2018
2018 / Россия
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Жанр:
драма
военный
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О фильме
Лента про юную разведчицу, крымскую татарку Алиме Абденанову, освободившую Крым от фашистов.
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Год выпуска
2018
Возраст
18+
Режиссер
Александр Карпиловский
В ролях
Риналь Мухаметов
Любовь Аксёнова
Все актеры и съемочная группа
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