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Алиме, 2018

2018 / Россия
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О фильме

Лента про юную разведчицу, крымскую татарку Алиме Абденанову, освободившую Крым от фашистов.

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Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Александр Карпиловский
Александр Карпиловский
В ролях
Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Все актеры и съемочная группа
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