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Постер фильма Ночная серенада
6.3
Киноафиша Фильмы Ночная серенада
6.3

Ночная серенада

, 1940
Wunschkonzert
Германия / мелодрама, мюзикл, военный / 18+
Постер фильма Ночная серенада
6.3

О фильме

На Олимпийских играх 1936 года в Берилине Инга Вагнер влюбляется в лейтенанта Герберта Коха. Они собираются пожениться, но молодой человек получает приказ ехать в Испанию. Инга остается ждать его.

В ролях

Пауль Хёрбигер
Paul Hörbiger
Хайнц Рюман
Heinz Rühmann
Ильзе Вернер
Inge Wagner
Ида Вюст
Frau Eichhorn
Ганс Адалберт Шлеттов
Kramer
Карл Раддац
Herbert Koch
Хедвиг Бляйбтрой
Frau Wagner
Joachim Brennecke
Helmut Winkler
Heinz Goedecke
Heinz Goedecke
Ганс Герман Шауфусс
Hammer
Режиссер Эдуард Фон Борсоди
Сценарист Феликс Люцкендорф, Эдуард Фон Борсоди
Композитор Вернер Бохман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1940
Премьера в мире 30 декабря 1940
Дата выхода
30 декабря 1940 Германия
Производство Cine-Allianz Tonfilmproduktions GmbH, Universum Film (UFA)
Другие названия
Wunschkonzert, Request Concert, Concerto a richiesta, Das Wunschkonzert, Kibô ongakukai, Kívánsághangverseny, Koncert życzeń, L'épreuve du temps, Mia melodia, mia anamnisis, Musique au choix, Ønskekoncerten, Önskekonserten, Stem uit de aether, Toivomuskonsertti, Концерт по заявкам, 希望音楽会

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

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