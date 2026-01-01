ПроизводствоCine-Allianz Tonfilmproduktions GmbH, Universum Film (UFA)
Другие названия
Wunschkonzert, Request Concert, Concerto a richiesta, Das Wunschkonzert, Kibô ongakukai, Kívánsághangverseny, Koncert życzeń, L'épreuve du temps, Mia melodia, mia anamnisis, Musique au choix, Ønskekoncerten, Önskekonserten, Stem uit de aether, Toivomuskonsertti, Концерт по заявкам, 希望音楽会
Рейтинг фильма
6.3
Оцените10 голосов
5.9IMDb
Отзывы о фильме
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