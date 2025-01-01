Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
1 постер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Киноафиша
Фильмы
Валерий Чкалов
Валерий Чкалов
Valeriy Chkalov
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
военный
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
О фильме
Валерию Чкалову скучно летать без фантазий - виражей, мертвой петли, озорных пролетов под мостами. Уволеный за подобные шалости, он становится легендарным летчиком, испытателем первых истребителей...
Развернуть
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
1941
Премьера в мире
12 марта 1941
Дата выхода
12 марта 1941
СССР
3 августа 1945
Чехословакия
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Valeriy Chkalov, Валерий Чкалов, Cuceritorii aerului, Felhők titánja, Szalony lotnik, The Red Flyer, Tschkalow, Valeri Tschkalow, Wings of Victory
Режиссер
Михаил Калатозов
В ролях
Владимир Белокуров
Михаил Геловани
Сергей Межинский
Ксения Тарасова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Валерий Чкалов
8.1
Неотправленное письмо
(1959)
6.1
Непобедимые
(1942)
7.9
Летят журавли
(1957)
7.8
Я - Куба
(1964)
6.9
Красная палатка
(1969)
6.3
Первый эшелон
(1956)
7.7
Верные друзья
(1954)
6.3
Вихри враждебные
(1953)
7.1
Гвоздь в сапоге
(1931)
7.6
Соль Сванетии
(1930)
7.3
Хмурое утро
(1959)
6.3
Падение Берлина
(1949)
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
21
голос
6.2
IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге
1696
В жанре «драма»
757
В жанре «военный»
71
В фильмах СССР
199
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Похожие фильмы онлайн
Неотправленное письмо
Смотреть
Летят журавли
Смотреть
Красная палатка
Смотреть
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667