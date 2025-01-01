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Киноафиша Фильмы Валерий Чкалов

Валерий Чкалов

Valeriy Chkalov 18+
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О фильме

Валерию Чкалову скучно летать без фантазий - виражей, мертвой петли, озорных пролетов под мостами. Уволеный за подобные шалости, он становится легендарным летчиком, испытателем первых истребителей...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 12 марта 1941
Дата выхода
12 марта 1941 СССР
3 августа 1945 Чехословакия
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Valeriy Chkalov, Валерий Чкалов, Cuceritorii aerului, Felhők titánja, Szalony lotnik, The Red Flyer, Tschkalow, Valeri Tschkalow, Wings of Victory
Режиссер
Михаил Калатозов
Михаил Калатозов
В ролях
Владимир Белокуров
Михаил Геловани
Сергей Межинский
Ксения Тарасова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 21 голос
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1696 В жанре «драма»  757 В жанре «военный»  71 В фильмах СССР  199
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Валерий Чкалов

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