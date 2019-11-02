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The Outpost

Форпост, 2020

2020 / США / Болгария
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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3 октября 2009 года в Афганистане 300 боевиков Талибана напали на форпост Китинг, где встретили отпор 53 американских солдат, сумевших отстоять свою базу.

Вопрос о правомерности действий США на территории Афганистана по сей день вызывают массу споров, однако «Форпост» посвящен не столько американской армии, сколько храбрости и стойкости, на которые способны люди. Режиссер Род Лури, который в юношестве и сам проходил обучение в военной академии, создавал этот фильм совместно с выжившими после тех событий солдатами, многие из которых появились в нем в камео. По словам участников событий 2009 года, хотя невозможно уместить годы службы в двухчасовой фильм, создателям проекта удалось показать на экране приносимую любым солдатом жертву и связь, возникающую между сослуживцами.

Форпост Китинг считается одним из самых опасных блокпостов из-за своего расположения у самого подножья гор и, следовательно, открытости со всех сторон. Именно здесь 3 октября 2009 года состоялся один из самых кровопролитных боев кампании в Афганистане – бой за Камдеш. В разы превосходившие американцев по количеству боевики Талибана напали на форпост ранним утром, отрезав его от любой внешней помощи, и вплоть до полудня, когда международная коалиция начала атаку с воздуха, американцы были вынуждены удерживать оборону любыми доступными способами.

Фильм является адаптацией книги американского журналиста Джейка Тэппера «The Outpost: An Untold Story of American Valor», рассказывающей о событиях 3 октября 2009 года, когда форпост Китинг был атакован боевиками Талибана.

Режиссер Род Лури настоял на том, чтобы большая часть сцен была снята за один длинный кадр, что является распространенным приемом в военном кино.

За 5 с половиной недель до начала съемок исполнитель главной роли Скотт Иствуд травмировал лодыжку, что сильно осложнило для него работу, так как съемки физически оказались для него труднее, чем для остальных. Режиссеру Роду Лури пришлось полностью изменить расписание съемок с участием Иствуда.

В съемках фильма приняли участие многие их солдат, выживших после событий 2009 года.

Дэниэл Родригез – один из солдат, появившихся в фильме в камео, – во время съемок должен был заново прожить 3 октября 2009 года, в том числе момент, когда он стал свидетелем смерти лучшего друга.

Режиссер Род Лури – выпускник военной академии Вест-Пойнт. По его словам, еще во время учебы он планировал снять военный фильм.

В США премьера фильма состоялась 4 июля – День независимости США.

Первыми фильм увидели семьи солдат, погибших или раненых во время защиты Китинга. По словам режиссера Рода Лури, после этого у него установились близкие отношения с этими семьями.

Орландо Блум, сыгравший Бенджамина Китинга, уже снимался в военном фильме – «Черном ястребе» 2001 года. По его словам, пройденная им тогда военная подготовка сильно помогла ему во время съемок «Форпоста».

Трое из актеров являются детьми «звездных» родителей. Скотт Иствуд – сын актера и режиссера Клинта Иствуда, Майло Гибсон – сын актера и режиссера Мэла Гибсона, а Джеймс Джаггер – сын рок-звезды Мика Джаггера.

 

 

Небольшой отряд американских солдат, защищая отдаленный форпост в Афганистане, подвергается яростной атаке 400 талибов.

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 30 июля 2020
Премьера онлайн 3 июля 2020
Премьера в мире 2 ноября 2019
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Род Лури
Род Лури
В ролях
Орландо Блум
Орландо Блум
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
Калеб Лэндри Джонс
Калеб Лэндри Джонс
Джейкоб Скипио
Джейкоб Скипио
Майло Гибсон
Майло Гибсон
Все актеры и съемочная группа
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Форпост
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В середине 2000-х американцы устанавливают в труднодоступных районах северного Афганистана цепь форпостов. Задача военных — сдержать боевиков Талибана и установить контакт с местным населением. Одно из укреплений — форпост Китинг — находится в особо уязвимой позиции и изначально считается гиблым местом. Он со всех сторон окружен горами, которые местные знают как свои пять пальцев. Очередной американский взвод, прибывающий на базу, изучает обстановку. Их ждут ежедневные…
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Раскрыта дата релиза боевика «Форпост» с Орландо Блумом Ждем открытия кинотеатров.
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25 мая 2020 09:16
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