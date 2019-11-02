Форпост, 2020

Фильм является адаптацией книги американского журналиста Джейка Тэппера «The Outpost: An Untold Story of American Valor», рассказывающей о событиях 3 октября 2009 года, когда форпост Китинг был атакован боевиками Талибана.

Режиссер Род Лури настоял на том, чтобы большая часть сцен была снята за один длинный кадр, что является распространенным приемом в военном кино.

За 5 с половиной недель до начала съемок исполнитель главной роли Скотт Иствуд травмировал лодыжку, что сильно осложнило для него работу, так как съемки физически оказались для него труднее, чем для остальных. Режиссеру Роду Лури пришлось полностью изменить расписание съемок с участием Иствуда.

В съемках фильма приняли участие многие их солдат, выживших после событий 2009 года.

Дэниэл Родригез – один из солдат, появившихся в фильме в камео, – во время съемок должен был заново прожить 3 октября 2009 года, в том числе момент, когда он стал свидетелем смерти лучшего друга.

Режиссер Род Лури – выпускник военной академии Вест-Пойнт. По его словам, еще во время учебы он планировал снять военный фильм.

В США премьера фильма состоялась 4 июля – День независимости США.

Первыми фильм увидели семьи солдат, погибших или раненых во время защиты Китинга. По словам режиссера Рода Лури, после этого у него установились близкие отношения с этими семьями.

Орландо Блум, сыгравший Бенджамина Китинга, уже снимался в военном фильме – «Черном ястребе» 2001 года. По его словам, пройденная им тогда военная подготовка сильно помогла ему во время съемок «Форпоста».

Трое из актеров являются детьми «звездных» родителей. Скотт Иствуд – сын актера и режиссера Клинта Иствуда, Майло Гибсон – сын актера и режиссера Мэла Гибсона, а Джеймс Джаггер – сын рок-звезды Мика Джаггера.