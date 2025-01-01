Василий Орлов и Любовь Борисова встретили друг друга прямо накануне Великой Отечественной войны, в последний мирный день 1941 года. Он, как и сотни тысяч других парней, отправился на фронт, она же осталась в Москве. Перед разлукой молодые люди клятвенно пообещали хранить друг другу верность – и сдержали свою клятву, несмотря на внешние обстоятельства. Василий приезжал в командировки при первой же возможности, Любовь трудилась в тылу в райисполкоме и с трепетом ждала каждой новой встречи с любимым. У пары было множество планов на мирное будущее, которое, верили они, обязательно наступит. Но вот когда победа была уже близка – до долгожданного дня оставалось не больше двух месяцев, – девушка получила с фронта известие о гибели Орлова…