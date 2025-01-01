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Говорит Москва

Govorit Moskva 18+
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О фильме

Василий Орлов и Любовь Борисова встретили друг друга прямо накануне Великой Отечественной войны, в последний мирный день 1941 года. Он, как и сотни тысяч других парней, отправился на фронт, она же осталась в Москве. Перед разлукой молодые люди клятвенно пообещали хранить друг другу верность – и сдержали свою клятву, несмотря на внешние обстоятельства. Василий приезжал в командировки при первой же возможности, Любовь трудилась в тылу в райисполкоме и с трепетом ждала каждой новой встречи с любимым. У пары было множество планов на мирное будущее, которое, верили они, обязательно наступит. Но вот когда победа была уже близка – до долгожданного дня оставалось не больше двух месяцев, – девушка получила с фронта известие о гибели Орлова…

  • В основу сценария легла биография Василия Федоровича Орлова – советского военачальника, Героя Советского Союза. 
  • Съемки фильма проходили в России (Калуга, Елец, Ушаково), а также в литовских городах Вильнюс и Каунас. 
  • Значительный вклад в съемки картины внесли участники Вильнюсского клуба старинных автомобилей. 
  • В 1986 году фильм был отмечен почетным знаком отличия в сфере советского киноискусства – серебряной медалью им. А.П. Довженко.

Трогательная история любви на фоне сражений за родную страну во время Второй мировой войны. Герои фильма обрели друг друга накануне этого тяжелого времени, а затем пытаются сохранить свои чувства. Надежда, что кровавый ад однажды закончится, а они смогут быть вместе навсегда, пронизывает каждую их короткую встречу.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в мире 1 августа 1986
Дата выхода
1 августа 1986 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Govorit Moskva, Говорит Москва
Режиссер
Ренита Григорьева
Юрий Григорьев
В ролях
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Людмила Зайцева
Людмила Зайцева
Оксана Захарова
Юрий Каюров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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