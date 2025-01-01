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Pueblo
Pueblo
Pueblo
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
исторический
военный
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
1981
Производство
Ceskoslovenská Televize
Другие названия
Pueblo
Режиссер
Jirí Svoboda
В ролях
Иржи Адамира
Otakar Brousek
Радослав Бржобогаты
Eduard Cupák
Радован Лукавски
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