«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны

Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца

В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас

Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу

Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?

Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые

«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя

Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон

Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета

«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает