Отзывы о фильме
Шла Великая Отечественная война. Марьяна Чернец, курсантка школы матросов-связистов, понравилась командиру группы Лагоды. Молодые люди полюбили друг друга. Но война разлучила их - Лагода получил назначение в десантный батальон, а Марьяна осталась в тылу. Ненадолго встретившись, они решили пожениться. Вскоре Лагода ушел в море и погиб в бою. А Марьяна продолжала воевать и верить в победу. По одноименному роману Константина Басенко.