Женские радости и печали

Zhenskiye radosti i pechali 18+
О фильме

Шла Великая Отечественная война. Марьяна Чернец, курсантка школы матросов-связистов, понравилась командиру группы Лагоды. Молодые люди полюбили друг друга. Но война разлучила их - Лагода получил назначение в десантный батальон, а Марьяна осталась в тылу. Ненадолго встретившись, они решили пожениться. Вскоре Лагода ушел в море и погиб в бою. А Марьяна продолжала воевать и верить в победу. По одноименному роману Константина Басенко.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1982
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Zhenskiye radosti i pechali, Женские радости и печали
Режиссер
Юрий Чернов
В ролях
Владимир Вихров
Валерий Юрченко
Нина Колчина-Бунь
Николай Олейник
Николай Олейник
Анатолий Рудаков
Анатолий Рудаков
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
