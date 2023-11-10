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Эти чёртовы годы 2 Эти чёртовы годы 2
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De forbandede år 2

Эти чёртовы годы 2, 2022

2022 / Дания
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мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 10 ноября 2023
Премьера в мире 10 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Андерс Рефн
В ролях
Еспер Кристенсен
Бодиль Ёргенсон
Мэдс Ретер
Катрин Тхорборг Йохансен
Джули Аньет Ванг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.5 IMDb
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Постер фильма Эти чёртовы годы 2 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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