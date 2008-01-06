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Легенды осени Легенды осени
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Legends Of The Fall

Легенды осени, 1994

1994 / США
7.8 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Оскароносная сага о трех братьях, выросших вместе с отцом, отставным полковником, в удаленном от больших городов уголке штата Монтана. Жизнь мужчин коренным образом меняет появление в доме Сюзанны, невесты младшего из братьев, а затем и Первая мировая война.

  • В основу картины лег роман Джима Гаррисона “Легенды осени” (1979).
  • На роль Тристана создатели рассматривали кандидатуру Джонни Деппа, но актер отказался от участия в проекте. Также на ключевые роли планировалось пригласить Шона Коннери и Тома Круза.
  • Специально для подготовке к своим ролях Брэд Питт и Джулия Ормонд учились верховой езде. До этого ни Питт, ни Ормонд не сидели на лошадях.
  • На роль Сюзанны пробовались Гвинет Пэлтроу и Саманта Матис.
  • Чтобы запустить ленту в производство, Эдварду Цвику потребовалось 17 лет.
  • Брэд Питт и Джулия Ормонд жили в одном доме во время съемок в Калгари. Питт вспоминал, что данный факт поспособствовал созданию атмосферы романтического напряжения между Тристаном и Сюзанной в кадре.
  • Слово “fall” в оригинальном названии картины является отсылкой не только ко времени года, но и к библейскому “грехопадению”.
  • Отказ от съемок непосредственно в штате Монтана, США, и их перенос в Альберту и Британскую Колумбию, Колумбию, Канада, позволил кинематографистам сэкономить на производстве 2 миллиона долларов.

Эпическая картина, от начала и до конца рассказывающая историю жизни полковника Уильяма Ладлоу и трех его сыновей: Альфреда, Тристана и Сэмюэла. История о братьях, которые вместе росли, взрослели, влюблялись в одну и ту же женщину, уходили на Первую Мировую войну... История о жизни и смерти, верности и предательстве, любви и одиночестве.

7.8 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 23 ноября 1994
Премьера онлайн 6 января 2008
Премьера в мире 23 ноября 1994
Возраст 16+
Режиссер
Эдвард Цвик
Эдвард Цвик
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Эйдан Куинн
Эйдан Куинн
Джулия Ормонд
Джулия Ормонд
Генри Томас
Генри Томас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Легенды осени 2 постера
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Легенды осени

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 18:52
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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33 голоса
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саундтрек фильма Легенды осени
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