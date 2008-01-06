Легенды осени, 1994

Эпическая картина, от начала и до конца рассказывающая историю жизни полковника Уильяма Ладлоу и трех его сыновей: Альфреда, Тристана и Сэмюэла. История о братьях, которые вместе росли, взрослели, влюблялись в одну и ту же женщину, уходили на Первую Мировую войну... История о жизни и смерти, верности и предательстве, любви и одиночестве.