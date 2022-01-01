Моонзунд, 1987

Действие фильма разворачивается во время Первой мировой войны. Накануне 1917 года воздух полон революционных веяний. Эти настроения не обходят стороной и Российский флот, все больше матросов и офицеров проникаются новыми политическими идеями. Однако главный герой, старший лейтенант Артеньев, остается верен присяге и своим принципам. До самого конца он и его единомышленники стоят на защите Петрограда, обороняя Моонзундский архипелаг от германских кораблей.
События картины разворачиваются на Балтике в 1915-1917 годах. Герои фильма — офицеры и рядовые матросы Балтийского флота. Старший лейтенант Артеньев — храбрый, волевой офицер, человек чести. Он любит, и любим, но его любимая — Клара — работает на контрразведку, и быть вместе они не могут.
Не поддерживая бунтарских настроений матросов на своем корабле, Артеньев берет на себя командование батареей, защищающей самое опасное место в обороне против немцев. Он ищет смерти…