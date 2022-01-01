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Моонзунд Моонзунд
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Моонзунд, 1987

1987 / СССР
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается во время Первой мировой войны. Накануне 1917 года воздух полон революционных веяний. Эти настроения не обходят стороной и Российский флот, все больше матросов и офицеров проникаются новыми политическими идеями. Однако главный герой, старший лейтенант Артеньев, остается верен присяге и своим принципам. До самого конца он и его единомышленники стоят на защите Петрограда, обороняя Моонзундский архипелаг от германских кораблей.

  • Фильм снят по мотивам одноименного исторического романа Валентина Пикуля.
  • Песня «Настанут холода…», которая звучит в фильме, написана на стихи одного из самых известных поэтов русской эмиграции Георгия Иванова. 
  • На миниатюре, которую Клара преподносит в подарок Артеньеву, изображена картина Григория Чернецова «Парад 6 октября 1831 года в Петербурге». 
  • В 1988 году участники съемочной команды, в том числе режиссер Александр Муратов и исполнитель главной роли Олег Меньшиков, были награждены серебряными медалями имени А.П. Довженко. 
  • Специально для съемок из Ленинграда в город Лиепае (Латвия) привезли артиллерийское орудие Бр-17, остальные три пушки в кадре были муляжами, выполненным из дерева.

События картины разворачиваются на Балтике в 1915-1917 годах. Герои фильма — офицеры и рядовые матросы Балтийского флота. Старший лейтенант Артеньев — храбрый, волевой офицер, человек чести. Он любит, и любим, но его любимая — Клара — работает на контрразведку, и быть вместе они не могут.

Не поддерживая бунтарских настроений матросов на своем корабле, Артеньев берет на себя командование батареей, защищающей самое опасное место в обороне против немцев. Он ищет смерти…

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 1987
Премьера в России 1 декабря 1987
Премьера в мире 1 декабря 1987
Возраст 12+
Режиссер
Александр Муратов
В ролях
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Людмила Нильская
Людмила Нильская
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моонзунд 1 постер
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