Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Страна тигров
6.7
Киноафиша Фильмы Страна тигров
6.7

Страна тигров

, 2000
Tigerland
США, Германия / военный, драма / 18+
Постер фильма Страна тигров
6.7

О фильме

Чтобы подготовить новобранцев к войне во Вьетнаме, в США построен самый совершенный тренировочный центр. Это место, существующее по своим, особым законам, пользуется дурной славой. Большинство попавших туда, жалеют о том, что они вообще родились. Это адская фабрика, где молодых ребят превращают в боевые машины, хладнокровных убийц, способных не задумываясь выполнить любой приказ. У этой системы свои, жесткие методы воздействия. И после такой тренировки, война во Вьетнаме будет доставлять удовольствие. Однако среди массы новобранцев находится тот, кто пытается оставаться человеком. Он лидер, и способен повести за собой остальных, но чем закончится этот путь, сложно даже представить…

В ролях

Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Pvt. Roland Bozz
Мэттью Дэвис
Мэттью Дэвис
Pvt. Jim Paxton
Клифтон Коллинз мл.
Клифтон Коллинз мл.
Pvt. Miter
Том Гайри
Том Гайри
Pvt. Cantwell
Мэтт Джералд
Мэтт Джералд
Шей Уигэм
Шей Уигэм
Pvt. Wilson
Расселл Ричардсон
Pvt. Johnson
Ник Сирси
Ник Сирси
Capt. Saunders
Афемо Омилами
SFC Ezra Landers
Джеймс МакДоналд
Staff Sgt. Thomas
Кит Юэлл
Sgt. Oakes
Режиссер Джоэл Шумахер
Сценарист Ross Klavan, Майкл МакГрютер
Композитор Nathan Larson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 25 мая 2001
Премьера в мире 13 сентября 2000
Дата выхода
13 сентября 2000 Россия 18+
18 октября 2001 Австралия MA 15+
26 января 2001 Бразилия
18 мая 2001 Великобритания
24 мая 2001 Германия
26 октября 2001 Италия
13 сентября 2000 Казахстан
6 октября 2000 США
13 сентября 2000 Украина
6 октября 2000 Финляндия K-18
30 мая 2001 Франция
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $148 701
Производство Regency Enterprises, Haft Entertainment, KirchMedia
Другие названия
Tigerland, Camino de guerra, Zemlja tigrova, Kraina tygrysów, Rời Quân Ngũ, Tábor tigrov, Tábor tygrů, Tigerland - A Caminho da Guerra, Tigerland - O Teste Final, Tigerland: Cehennemin Ortasında, Tigerland: Ετοιμασία πολέμου, Tigrisek földjén, Tigrų šalis, Tiigrimaa, Земя на тигри, Країна тигрів, Страна тигров, टाइगरलैंड, タイガーランド, 猛虎島, 猛虎营

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Страна тигров

Война Харта
Война Харта драма, военный
2002, США
6.0
Телефонная будка
Телефонная будка триллер, драма
2002, США
6.0
Однажды в Ирландии
Однажды в Ирландии криминал, триллер, драма, биография
2003, США / Ирландия / Великобритания
6.0
Без изъяна
Без изъяна криминал, комедия, драма
1999, США
6.0
Ундина
Ундина фэнтези, драма
2009, Ирландия / США
6.0
Сортировка
Сортировка триллер, драма, мистика
2009, Ирландия / Бельгия
7.0
Полиция Майами. Отдел нравов
Полиция Майами. Отдел нравов боевик, криминал, драма
2006, Германия / США
6.0
Рекрут
Рекрут триллер
2003, США
7.0
Говорящие с ветром
Говорящие с ветром боевик, драма, военный
2002, США
6.0
Американские герои
Американские герои вестерн, боевик
2001, США
5.0
Солдаты Буффало
Солдаты Буффало военный, триллер, драма, криминал, комедия
2001, Великобритания / Германия
6.0
Тонкая красная линия
Тонкая красная линия военный, драма
1998, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android
Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре
Старые, гнутые ложки да вилки не выкидываю — приспособил для дачи и рад: 4 простых, но полезных совета
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Этот сериал Apple TV+ с 7.7 на IMDb украдет ваш сон: «Начнете смотреть — не остановитесь»
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше