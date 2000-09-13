Чтобы подготовить новобранцев к войне во Вьетнаме, в США построен самый совершенный тренировочный центр. Это место, существующее по своим, особым законам, пользуется дурной славой. Большинство попавших туда, жалеют о том, что они вообще родились. Это адская фабрика, где молодых ребят превращают в боевые машины, хладнокровных убийц, способных не задумываясь выполнить любой приказ. У этой системы свои, жесткие методы воздействия. И после такой тренировки, война во Вьетнаме будет доставлять удовольствие. Однако среди массы новобранцев находится тот, кто пытается оставаться человеком. Он лидер, и способен повести за собой остальных, но чем закончится этот путь, сложно даже представить…