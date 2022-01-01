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Ватан остонаси
Ватан остонаси, 2022
2022 / Узбекистан
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Жанр:
военный
боевик
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О фильме
Фильм рассказывает о жизни пограничников.
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Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Хилол Насимов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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