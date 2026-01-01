Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Джузеппе в Варшаве
1 постер
Киноафиша Фильмы Джузеппе в Варшаве

Джузеппе в Варшаве

Giuseppe w Warszawie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История итальянского солдата Джузеппе Сантуччи, оказавшегося случайно в Варшаве, оккупированной нацистами. После серии умопомрачительно смешных приключений итальянец попадает в центр подпольного Сопротивления и становится партизаном...
Страна Польша
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 7 августа 1964
Дата выхода
7 августа 1964 Польша
9 августа 1965 СССР
Производство Zespol Filmowy "Kadr"
Другие названия
Giuseppe w Warszawie, An Italian in Warsaw, Duzepe u Varsavi, Egy olasz Varsóban, En italienare i Warschau, Giuseppe in Warsaw, Giuseppe la Varşovia, Italialainen Varsovassa, Um Italiano em Varsóvia, Джузепе във Варшава, Джузеппе в Варшаве, Итальянец в Варшаве, 바르샤바의 주세페
Режиссер
Станислав Ленартович
В ролях
Эльжбета Чижевска
Збигнев Цибульский
Jarema Stepowski
Кристина Борович
Александр Фогель
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше