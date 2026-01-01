История итальянского солдата Джузеппе Сантуччи, оказавшегося случайно в Варшаве, оккупированной нацистами. После серии умопомрачительно смешных приключений итальянец попадает в центр подпольного Сопротивления и становится партизаном...
СтранаПольша
Продолжительность1 час 39 минут
Год выпуска1964
Премьера в мире7 августа 1964
Дата выхода
7 августа 1964
Польша
9 августа 1965
СССР
ПроизводствоZespol Filmowy "Kadr"
Другие названия
Giuseppe w Warszawie, An Italian in Warsaw, Duzepe u Varsavi, Egy olasz Varsóban, En italienare i Warschau, Giuseppe in Warsaw, Giuseppe la Varşovia, Italialainen Varsovassa, Um Italiano em Varsóvia, Джузепе във Варшава, Джузеппе в Варшаве, Итальянец в Варшаве, 바르샤바의 주세페