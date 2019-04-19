Царство, 2019

Сюжет фильма переносит зрителя в Китай в период кровавых сражений. Между собой воюют государства, чтобы захватить власть над землями. История сфокусируется на двух молодых воинах, которые мечтают стать великими генералами в будущем. Смогут ли преодолеть все препятствия и трудности, которые приготовила им жизни, покажет время.
Экранизация одноимённой манги Ясухусы Хары Kingdom от издательства «Сюэйся». В Японии это не просто хит. Манга входит в пантеон бестселлеров: на данный момент продано уже под 40 миллионов экземпляров, а каждый новый том прочно закрепляется на несколько недель в ТОП-5 продаж.
Переводом фильма занимаются ребята из издательского дома «Истари Комикс» (основан в 2008 году), и это их дебют в переводе игрового кино.
В Японии «Царство» вошло в ТОП-5 фильмов 2019 года. Эпик собрал $50,5 млн., всего $4 млн. проиграв кинокомиксу «Мстители: Финал» ($54,6 млн.)
Китай. Период Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны. Где-то на задворках одного из таких царств ежедневно тренируются двое сирот, мечтающие стать великими генералами.
Эпические сражения, дворцовые интриги и военные перевороты. Хватит ли им силы, храбрости и безрассудства, чтобы выжить и изменить этот мир?