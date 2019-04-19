Царство, 2019

Экранизация одноимённой манги Ясухусы Хары Kingdom от издательства «Сюэйся». В Японии это не просто хит. Манга входит в пантеон бестселлеров: на данный момент продано уже под 40 миллионов экземпляров, а каждый новый том прочно закрепляется на несколько недель в ТОП-5 продаж.

Переводом фильма занимаются ребята из издательского дома «Истари Комикс» (основан в 2008 году), и это их дебют в переводе игрового кино.

В Японии «Царство» вошло в ТОП-5 фильмов 2019 года. Эпик собрал $50,5 млн., всего $4 млн. проиграв кинокомиксу «Мстители: Финал» ($54,6 млн.)