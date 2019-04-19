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Kingdom

Царство, 2019

2019 / Япония
6.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Два воина сражаются в кровопролитных боях в древнем Китае.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет фильма переносит зрителя в Китай в период кровавых сражений. Между собой воюют государства, чтобы захватить власть над землями. История сфокусируется на двух молодых воинах, которые мечтают стать великими генералами в будущем. Смогут ли преодолеть все препятствия и трудности, которые приготовила им жизни, покажет время.  

Экранизация одноимённой манги Ясухусы Хары Kingdom от издательства «Сюэйся». В Японии это не просто хит. Манга входит в пантеон бестселлеров: на данный момент продано уже под 40 миллионов экземпляров, а каждый новый том прочно закрепляется на несколько недель в ТОП-5 продаж.

Переводом фильма занимаются ребята из издательского дома «Истари Комикс» (основан в 2008 году), и это их дебют в переводе игрового кино.

В Японии «Царство» вошло в ТОП-5 фильмов 2019 года. Эпик собрал $50,5 млн., всего $4 млн. проиграв кинокомиксу «Мстители: Финал» ($54,6 млн.)

Китай. Период Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны. Где-то на задворках одного из таких царств ежедневно тренируются двое сирот, мечтающие стать великими генералами.
Эпические сражения, дворцовые интриги и военные перевороты. Хватит ли им силы, храбрости и безрассудства, чтобы выжить и изменить этот мир?

 

6.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 сентября 2019
Премьера онлайн 4 ноября 2019
Премьера в мире 19 апреля 2019
Возраст 16+
Прокатчик LOONAFILM
Режиссер
Синсуке Сато
Синсуке Сато
В ролях
Кэнто Ямадзаки
Кэнто Ямадзаки
Рё Ёсидзава
Рё Ёсидзава
Масами Нагасава
Масами Нагасава
Канна Хасимото
Канна Хасимото
Каната Хонго
Каната Хонго
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Царство 3 постера
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Наша рецензия
255 год до н.э. Поднебесная уже несколько столетий бултыхается в гражданских войнах. Два мальчика-раба ― Синь и Пяо ― проданы в рабство крестьянину из провинциальной деревни. Всё свободное от работы время ребята обучаются военному искусству. Синь и Пяо верят: наступит день, когда они обретут свободу, вырвут её зубами, после чего станут великими генералами, за которыми пойдут миллионы. Однажды схватку мальчишек видит проезжающий мимо полководец. Он выкупает Пяо из рабства и увозит его с собой, а…
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cnizik 15 сентября 2019, 22:31
не дотянул. Для истории реального подвига слишком, нет, слиииииишком много пафоса и ходульных персонажей. Серьезно, умирающий персонаж сначала с… Читать дальше…
aglei.linar 11 сентября 2019, 21:26
Премьера назначена на 5 сентября очень разочарован ложью даты поступления в прокат
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Кадры из фильма Все кадры
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