Дети Уиндермира, 2020

Дети, спасенные из нацистских лагерей смерти, приезжают на автобусе в Уиндермир, где их встречает группа волонтеров. Дети очень напуганы, ведь процедуры раздевания и медицинского осмотра напоминают им о концлагерях, как и внешний вид бараков, в которых их размещают. Но когда они видят отсутствие забора и крематория, их паника переходит в удивление, а потом и в радость, когда дети понимают, что будут жить в отдельных комнатах. Благодаря получаемой психологической поддержке им удается реабилитироваться: у детей возникают прочные эмоциональные связи друг с другом, с персоналом лагеря и, что самое важное, с окружающим миром…