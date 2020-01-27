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Дети Уиндермира Дети Уиндермира
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The Windermere Children

Дети Уиндермира, 2020

2020 / Германия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дети, спасенные из нацистских лагерей смерти, приезжают на автобусе в Уиндермир, где их встречает группа волонтеров. Дети очень напуганы, ведь процедуры раздевания и медицинского осмотра напоминают им о концлагерях, как и внешний вид бараков, в которых их размещают. Но когда они видят отсутствие забора и крематория, их паника переходит в удивление, а потом и в радость, когда дети понимают, что будут жить в отдельных комнатах. Благодаря получаемой психологической поддержке им удается реабилитироваться: у детей возникают прочные эмоциональные связи друг с другом, с персоналом лагеря и, что самое важное, с окружающим миром…

  • Сюжет фильма основывается на реальном опыте детей, переживших Холокост: в нем рассказывается о детях и персонале лагеря, созданного в поместье Калгарт на мосту Траутбек, недалеко от озера Уиндермир в Великобритании, где выжившим помогли реабилитироваться, восстановить жизнь и интегрироваться в британское общество. 
  • Пятеро из настоящих выживших детей лагеря в Калгарте появляются вживую в конце фильма, глядя на озеро Уиндермир.
  • В немецком документальном сериале «История ZDF» рассказывается о нескольких бывших детях этого лагеря. Один из них – Бела, «лидер» группы трехлетних детей, прибывших в Уиндермир полностью потерявшими дар речи.

Август 1945 года. В Великобританию возвращаются дети, выжившие в фашистских концлагерях. Оставшиеся без родителей, они поступают на попечение государства в специальные учебные заведения.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 27 января 2020
Возраст 12+
Режиссер
Майкл Сэмюэлс
В ролях
Томас Кречман
Томас Кречман
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Иэн Глен
Иэн Глен
Тим МакИннерни
Тим МакИннерни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дети Уиндермира 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 13:52
Вы слышали про KRAKEN? Мне кажется это HYDRA вернулась HYDRA = KRAKEN - 2krn . me
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10 голосов
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саундтрек фильма Дети Уиндермира
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