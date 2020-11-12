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Постер фильма Янки
6.1
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6.1

Янки

, 1979
Yanks
США, ФРГ, Великобритания / драма, военный / 18+
Постер фильма Янки
6.1

В ролях

Ричард Гир
Ричард Гир
Sergeant Matt Dyson
Лиза Айкхорн
Jean Moreton
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Helen
Уильям Дивэйн
John
Чик Веннера
Sergeant Danny Ruffelo
Арлин Дин Снайдер
Рэйчел Робертс
Рэйчел Робертс
Clarrie Moreton
Энни Росс
Уэнди Морган
Mollie
Тони Мелоди
Jim Moreton
Martin Smith
Geoff Moreton
Philip Wileman
Billy Rathbone
Режиссер Джон Шлезингер
Сценарист Колин Уэлланд, Уолтер Бернстин
Композитор Ричард Родни Беннетт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / ФРГ / Великобритания
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 сентября 1979
Дата выхода
19 сентября 1979 Россия 18+
1 сентября 1979 Великобритания
19 сентября 1979 Казахстан
14 октября 1981 Румыния
19 сентября 1979 США
19 сентября 1979 Украина
MPAA R
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $3 931 010
Производство John Schlesinger, Joseph Janni Production, Lester Persky Productions
Другие названия
Yanks, Yanquis, Yanks - Gestern waren wir noch Fremde, De bevrijders, Ianquis, Jankesi, Jenkik, Jenkit, Os Yankees Estão Voltando, Yankees, Yankees - vi ses igen!, Yankeii, Yankiler, Yankys, Yanquis: Amor en la guerra, Μέχρι χθες ήμασταν ξένοι, Янки, Янкі, ヤンクス, Γιανκς

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Mollie Извините, пожалуйста. Я беременна!
Woman on train platform Половина этого прокл##ного города тоже, дорогуша!

Отзывы о фильме

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