6.1Yanks
Янки, 1979
США, ФРГ, Великобритания / драма, военный / 18+
В ролях
Лиза Айкхорн
Jean Moreton
Уильям Дивэйн
John
Чик Веннера
Sergeant Danny Ruffelo
Арлин Дин Снайдер
Энни Росс
Тони Мелоди
Jim Moreton
Martin Smith
Geoff Moreton
Philip Wileman
Billy Rathbone
Режиссер Джон Шлезингер
Сценарист Колин Уэлланд, Уолтер Бернстин
Композитор Ричард Родни Беннетт
Детали фильма
Страна США / ФРГ / Великобритания
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 сентября 1979
Дата выхода
|19 сентября 1979
|Россия
|18+
|1 сентября 1979
|Великобритания
|19 сентября 1979
|Казахстан
|14 октября 1981
|Румыния
|19 сентября 1979
|США
|19 сентября 1979
|Украина
MPAA R
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $3 931 010
Производство John Schlesinger, Joseph Janni Production, Lester Persky Productions
Другие названия
Yanks, Yanquis, Yanks - Gestern waren wir noch Fremde, De bevrijders, Ianquis, Jankesi, Jenkik, Jenkit, Os Yankees Estão Voltando, Yankees, Yankees - vi ses igen!, Yankeii, Yankiler, Yankys, Yanquis: Amor en la guerra, Μέχρι χθες ήμασταν ξένοι, Янки, Янкі, ヤンクス, Γιανκς
Обновлено 12 ноября 2020
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