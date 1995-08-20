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Постер фильма Ричард III
Постер фильма Ричард III
Постер фильма Ричард III
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.3
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3 постера
Киноафиша Фильмы Ричард III

Ричард III

Richard III 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

- по пьесе Шекспира.

Кажется, что за судьбу трона можно не беспокоиться, так как есть прямой наследник — старший сын короля. Но у младшего брата — Ричарда на этот счет свое мнение. Ричард слишком амбициозен и его претензии на престол приносят большой вред как семье, так и стране в целом. Волей судьбы Ричард занимает трон… На этом пролитие крови только усиливается. Один за другим погибают близкие ему люди. Ричард решает дать последний бой своим врагам, но слишком поздно понимает, что оставшись победителем, он проиграл свою личную игру.

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 20 августа 1995
Дата выхода
20 августа 1995 Россия 16+
12 февраля 1996 Великобритания
18 апреля 1996 Италия
20 августа 1995 Казахстан
29 декабря 1995 США
20 августа 1995 Украина
9 ноября 1996 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет 6 000 000 GBP
Сборы в мире $2 748 518
Производство Mayfair Entertainment International, British Screen Productions, Bayly/Paré Productions
Другие названия
Richard III, Ricardo III, Ричард III, 理查三世, III. Richard, III. Richárd, Ricard III, Ričardas III, Ricardo 3º, Riccardo III, Rihardos o 3os, Rikhard III, Ryszard III, Ριχάρδος ο 3ος, リチャード三世（1996）
Режиссер
Ричард Лонкрэйн
В ролях
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
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