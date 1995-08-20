Кажется, что за судьбу трона можно не беспокоиться, так как есть прямой наследник — старший сын короля. Но у младшего брата — Ричарда на этот счет свое мнение. Ричард слишком амбициозен и его претензии на престол приносят большой вред как семье, так и стране в целом. Волей судьбы Ричард занимает трон… На этом пролитие крови только усиливается. Один за другим погибают близкие ему люди. Ричард решает дать последний бой своим врагам, но слишком поздно понимает, что оставшись победителем, он проиграл свою личную игру.