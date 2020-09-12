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Воздушный бой Воздушный бой
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Воздушный бой, 2020

2020 / Новая Зеландия
5.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Фантастический экшн с Хлоей Грейс Морец о женщине-пилоте и зловещем существе
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Причины посмотреть Факты О фильме

В разгар Второй мировой войны на борту военного бомбардировщика появляется ценный груз с засекреченным содержимым. После вражеского обстрела оттуда вырывается монстр из древних легенд, убивающий каждого, кто посмеет встать у него на пути. Спасти экипаж по силам лишь молодой девушке Мод Гарднер. Звезда экшенов «Пипец» и «5-я волна» Хлоя Грейс Морец возвращается на экраны в новом фантастическом боевике от продюсеров «Апгрейда».

1943 год, война охватила весь земной шар. Армия США нуждается в каждом, кто готов взять в руки оружие и сражаться на передовой. Мод — пилот воздушных сил, успевшая пройти через ряд ключевых сражений, завершившихся для американцев победой. Но, несмотря на боевые заслуги, другие солдаты по-прежнему относятся к ней со скептицизмом, считая, что девушкам нет места на фронте. Не обращая внимания на стереотипные суждения мужчин, она продолжает верой и правдой служить своей Родине.

Мод поручают сопроводить ценный груз, содержимое которого должно оставаться для всех остальных членов экипажа в секрете. Капитан оказывается на борту бомбардировщика В-17 с десятком сослуживцев-женоненавистников. Во время перелета на судно нападает вражеский истребитель. Но атака японцев — пустяк по сравнению с тем, что ждет военных впереди. Из секретного кейса вырывается гремлин, представляющий для людей смертельную угрозу. Проливаются литры человеческой крови.

Взяв управление под свой контроль, Мод пытается уничтожить чудище, пока оно не отправило весь отряд на тот свет. Впереди команду ждет самый жуткий полет в жизни.

 

Кинокартина «Воздушный бой» — лишь вторая полнометражная работа Розанны Лян в качестве режиссера и первая, снятая ей в Голливуде. До этого постановщица выпустила на экраны Новой Зеландии мелодраму «Моя свадьба и другие тайны» (2011).

Лян написала оригинальный сценарий в соавторстве с Максом Лэндисом («Ультраамериканцы», «Детективное агентство Дирка Джентли», «Яркость»).

В апреле 2019 года стало известно, что сценарий несколько раз переписывался после обвинений Лэндиса в сексуальных домогательствах. Несмотря на то, что от изначального материала практически ничего не осталось, согласно правилам Гильдии сценаристов, имя скандального соавтора есть в титрах.

Основная часть съемок прошла в июне 2019 года, а мировая премьера состоялась спустя год на кинофестивале в Торонто.

Исполнители главных ролей Хлоя Грейс Мориц и Ник Робинсон уже снимались вместе в фантастической антиутопии «5-я волна» 2016 года выпуска.

Для актера Каллена Мулвея «Воздушный бой» — это уже второй фильм за 2020 год, в котором он сражается с монстром на борту летательного судна. До этого нечто схожее зрители могли видеть в фантастическом боевике «Брешь» Джона Суитца.

Согласно авторской задумке, история о борьбе с монстром и войне обильно разбавляется темой феминизма. Мод Гарднер приходится иметь дело с шовинистски настроенными сослуживцами, которые до последнего не воспринимают предостережения девушки всерьез.

Продюсерами выступили Брайан Кэвэна-Джонс («Апгрейд», «Синистер», «Скайлайн») и Фред Бергер («Ла-Ла Ленд»). До этого они уже работали в дуэте над хоррором «Гретель и Гензель».

В разгар Второй мировой войны бомбардировщик B-17 «Летающая крепость» сопровождает груз под грифом «секретно». Команду возглавила молодая женщина – капитан Мод Гарднер, что вызвало скепсис у суровых бойцов. Едва поднявшись в воздух, экипаж вступает в бой с японскими истребителями, а на борту вынужден отражать внезапное нападение зловещего существа. Капитан Мод должна совершить невозможное – убедить команду в своей состоятельности, справиться с монстром и при этом сохранить тайну загадочного груза.

5.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 25 февраля 2021
Премьера онлайн 1 января 2021
Премьера в мире 12 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Роузэнн Лианг
Роузэнн Лианг
В ролях
Ник Робинсон
Ник Робинсон
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Тейлор Джон Смит
Тейлор Джон Смит
Каллэн Мулвей
Каллэн Мулвей
Бела Коале
Бела Коале
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воздушный бой 3 постера
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Воздушный бой
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1943 год. Вторая мировая война в самом разгаре. Американский бомбардировщик должен доставить груз для армии. В последний момент перед вылетом на борт поступает новый член экипажа — капитан Мод Гарднер. Ее прислали приказом с самого верха со сверхсекретным заданием: перевезти портфель, содержимое которого должно оставаться в тайне. Появление симпатичной девушки заводит и раздражает мужчин, ведь бравые летчики не в состоянии разглядеть в ней равного и проявить уважение. По их мнению,…
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Станислав Ян 24 февраля 2021, 14:42
Никакой субординации. Фильм снимали люди далекие от темы. Военных консультантов в Голливуде давно нет в титрах. ну и Гоблины Вермахта - перебор...
Annetblack14 6 марта 2021, 01:27
Это как раз тот ооооочень редкий момент когда и за сюжет, и за работу актеров и съемочной группы можно поставить твердое 5 с огромным плюсом. Первый… Читать дальше…
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Воздушный стрелок Хлоя Грейс Морец отбивается от демонов в первом трейлере «Тени в облаках» Цифровой релиз картины запланирован на 1 января.
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11 декабря 2020 12:24
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