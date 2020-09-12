Воздушный бой, 2020

В разгар Второй мировой войны на борту военного бомбардировщика появляется ценный груз с засекреченным содержимым. После вражеского обстрела оттуда вырывается монстр из древних легенд, убивающий каждого, кто посмеет встать у него на пути. Спасти экипаж по силам лишь молодой девушке Мод Гарднер. Звезда экшенов «Пипец» и «5-я волна» Хлоя Грейс Морец возвращается на экраны в новом фантастическом боевике от продюсеров «Апгрейда».

1943 год, война охватила весь земной шар. Армия США нуждается в каждом, кто готов взять в руки оружие и сражаться на передовой. Мод — пилот воздушных сил, успевшая пройти через ряд ключевых сражений, завершившихся для американцев победой. Но, несмотря на боевые заслуги, другие солдаты по-прежнему относятся к ней со скептицизмом, считая, что девушкам нет места на фронте. Не обращая внимания на стереотипные суждения мужчин, она продолжает верой и правдой служить своей Родине.

Мод поручают сопроводить ценный груз, содержимое которого должно оставаться для всех остальных членов экипажа в секрете. Капитан оказывается на борту бомбардировщика В-17 с десятком сослуживцев-женоненавистников. Во время перелета на судно нападает вражеский истребитель. Но атака японцев — пустяк по сравнению с тем, что ждет военных впереди. Из секретного кейса вырывается гремлин, представляющий для людей смертельную угрозу. Проливаются литры человеческой крови.

Взяв управление под свой контроль, Мод пытается уничтожить чудище, пока оно не отправило весь отряд на тот свет. Впереди команду ждет самый жуткий полет в жизни.