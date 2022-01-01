Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Главный конструктор
Киноафиша Фильмы Главный конструктор
Главный конструктор

Главный конструктор, 1980

1980 / СССР
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

История создания в предвоенные годы советским конструктором М.И.Кошкиным танка «Т—34». Зима 1940 года. До начала Великой Отечественной войны оставалось 16 месяцев. Страна остро нуждалась в современном и надежном вооружении. На одном из военных заводов начальником конструкторского бюро назначают молодого конструктора Михаила Кошкина. Приняв КБ, он всех увлек своим новым проектом танка Т-34. Были созданы две демонстрационные машины, но из заявки на показ новых танков в Кремле их почему-то вычеркивают. Чтобы доказать совершенство своей модели, Кошкин принимает решение идти своим ходом в Москву.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1980
Возраст 12+
Постер фильма Главный конструктор 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Главный конструктор смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Приложение киноафиши