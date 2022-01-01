Главный конструктор, 1980

История создания в предвоенные годы советским конструктором М.И.Кошкиным танка «Т—34». Зима 1940 года. До начала Великой Отечественной войны оставалось 16 месяцев. Страна остро нуждалась в современном и надежном вооружении. На одном из военных заводов начальником конструкторского бюро назначают молодого конструктора Михаила Кошкина. Приняв КБ, он всех увлек своим новым проектом танка Т-34. Были созданы две демонстрационные машины, но из заявки на показ новых танков в Кремле их почему-то вычеркивают. Чтобы доказать совершенство своей модели, Кошкин принимает решение идти своим ходом в Москву.