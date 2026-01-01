1943 год. Немецкие войска отступают под натиском Красной Армии на Восточном фронте и под ударами союзников в Северной Африке. Угроза вторжения в «Европейскую крепость» Гитлера становится реальностью. Убежденный, что союзники изберут местом вторжения в Европу именно Балканы, Гитлер приказал свои генералам любой ценой уничтожить партизан Народно-освободительной армии Югославии, дабы обезопасить свои тылы.

И партизанам, лишь недавно прорвавшимся из окружения на Неретве, пришлось со многими тысячами раненых на руках прорываться из нового огненного кольца. Сражение на реке Сутеске было самым тяжелым для НОАЮ за всю войну. Превосходство противника было 6 к 1. И все-таки партизаны вырвались из кольца. Фильм - о том, как это было, какова была цена победы. О том, какова цена свободы народа.