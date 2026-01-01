Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Пятое наступление
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
Пятое наступление

Пятое наступление

Sutjeska 18+
О фильме

1943 год. Немецкие войска отступают под натиском Красной Армии на Восточном фронте и под ударами союзников в Северной Африке. Угроза вторжения в «Европейскую крепость» Гитлера становится реальностью. Убежденный, что союзники изберут местом вторжения в Европу именно Балканы, Гитлер приказал свои генералам любой ценой уничтожить партизан Народно-освободительной армии Югославии, дабы обезопасить свои тылы.

И партизанам, лишь недавно прорвавшимся из окружения на Неретве, пришлось со многими тысячами раненых на руках прорываться из нового огненного кольца. Сражение на реке Сутеске было самым тяжелым для НОАЮ за всю войну. Превосходство противника было 6 к 1. И все-таки партизаны вырвались из кольца. Фильм - о том, как это было, какова была цена победы. О том, какова цена свободы народа.

Страна Югославия
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 3 июля 1973
Дата выхода
31 июля 1973 Россия
3 июля 1973 Югославия
MPAA PG
Производство Bosna Film, Filmska Radna Zajednica (FRZ), Sutjeska Film
Другие названия
Sutjeska, The Battle of Sutjeska, The Fifth Offensive, A 5.ª Ofensiva, A Quinta Ofensiva, Az ötödik támadás, Balkan Apocalypse, Battle of Sutjeska, Beşinci taarruz, Den 5. offensiv, Den femte offensiv, Den femte offensiven, Die fünfte Offensive - Kesselschlacht an der Sutjeska, Die fünfte Offensive: Kesselschlacht an der Sutjeska, La cinquième offensive, La quinta ofensiva, La quinta offensiva, Ofensiva 5, Orustan við Sutjeska, Piąta ofensywa, Stratarhis Tito, Stratarhis Tito, o atsalinos antartis, Sutjeska: Heldenkampf in Bosnien, Tito: I megali epithesi, Viides hyökkäys, Viides vastaisku, Битката при Сутиеска, Пятое наступление, 風雪の太陽
Режиссер
Стипе Делич
В ролях
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Люба Тадич
Ирен Папас
Милена Дравич
Берт Сотлар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
