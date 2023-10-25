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Occupied City

Оккупированный город, 2023

2023 / Нидерланды / Великобритания / США
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О фильме

Рассказ об Амстердаме, оккупированном Германией во время Второй мировой войны.

Продолжительность 4 часа 6 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Стив МакКуин
Стив МакКуин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.9 IMDb
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Постер фильма Оккупированный город 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер документального фильма о Второй мировой войне «Оккупированный город» Четырехчасовая картина от создателя «12 лет рабства» посвящена оккупации Амстердама нацистами.
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25 октября 2023 15:10
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