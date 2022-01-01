Анастасия Слуцкая, 2003

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о выходе в прокат О фильме Действие происходит в начале 16 века. Богатые белорусские земли, входящие в состав Великого княжества Литовского, расположенные на пересечении торговых путей, подвергаются нападению татар. Стремительными набегами крымская конница достигает всех без исключения городов Беларуси. Завоеватели штурмовали крепость, грабили, угоняли население в рабство, оставляя после себя пепел. В пути войска крымских татар в числе немногих, которые еще не были разгромлены, противостоят отважному отряду и отважным жителям города Слуцка, защиту которого после смерти мужа князя Семена Олельковича возглавили. княгини Анастасии Слуцкой. Развернуть 5.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 2003 Режиссер Юрий Елхов В ролях Светлана Зеленковская Геннадий Давыдько Анатолий Кот Фуркат Файзиев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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