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Анастасия Слуцкая
Киноафиша Фильмы Анастасия Слуцкая
Anastasiya Slutskaya

Анастасия Слуцкая, 2003

2003 / Беларусь
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме
Действие происходит в начале 16 века. Богатые белорусские земли, входящие в состав Великого княжества Литовского, расположенные на пересечении торговых путей, подвергаются нападению татар. Стремительными набегами крымская конница достигает всех без исключения городов Беларуси. Завоеватели штурмовали крепость, грабили, угоняли население в рабство, оставляя после себя пепел. В пути войска крымских татар в числе немногих, которые еще не были разгромлены, противостоят отважному отряду и отважным жителям города Слуцка, защиту которого после смерти мужа князя Семена Олельковича возглавили. княгини Анастасии Слуцкой.
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2003
Режиссер
Юрий Елхов
В ролях
Светлана Зеленковская
Геннадий Давыдько
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Фуркат Файзиев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Анастасия Слуцкая 1 постер
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