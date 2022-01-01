Венок сонетов, 1977

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о выходе в прокат 7.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 1977 Премьера в мире 20 сентября 1977 Возраст 12+ Режиссер Валерий Рубинчик В ролях Игорь Меркулов Эммануил Геллер Георгий Штиль Валентин Никулин Петр Юрченков Все актеры и съемочная группа 1 постер

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