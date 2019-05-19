Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайная жизнь Тайная жизнь
Киноафиша Фильмы Тайная жизнь
A Hidden Life / Radegund

Тайная жизнь, 2019

2019 / США / Германия
8.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Реальная история австрийца, отказавшегося сражаться на стороне нацистов
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в первые годы Второй мировой войны. Молодой австриец Франц Егерштеттер мирно возделывает землю на своей ферме в местечке Санкт-Радегунд. Вместе со своей женой Франциской он растит троих дочерей, и милитаристские настроения в стране ему чужды. Когда происходит аншлюс Австрии, он единственный в деревне голосует против присоединения своей земли к Германии.

Вскоре нацистские войска вторгаются во Францию. Франца призывают в армию на учения, где он несколько месяцев терпит издевательства вдали от жены и детей. Однако Франция в конце концов поднимает белый флаг, и его отпускают обратно.

Однако война продолжается. В 1943 году, во время очередной мобилизации, все трудоспособные мужчины в деревне призываются на войну. Их первое задание – дать присягу на верность Адольфу Гитлеру и Третьему рейху. Несмотря на давление со стороны мэра и его соседей по ферме, которые все чаще подвергают остракизму Франца и его семью, а также убеждения самого епископа Зальцбургского, Егерштеттер отказывается. Осознавая, что его решение приведет к тюремному заключению и даже к казни, он находит в себе силы сопротивляться страху с поддержкой своей жены.

Сначала Франц попадает в тюрьму в Эннсе, а затем – Берлине и месяцами ждет суда. С каждым днем надежды на спасение становится все меньше, но герои уверены, что любовь и вера преодолеют любое препятствие, даже саму смерть.

Эта история была почти неизвестна за пределами Санкт-Радегунда и, возможно, никогда не была бы широко распространена, если бы не исследование Гордона Зана, американца, посетившего деревню в 1970-х годах.

Режиссер и сценарист Терренс Малик занимался монтажом фильма почти три года. В итоге он длится 2 часа 53 минуты. Это самый длинный фильм режиссера.

Во время съемок в Радегунде, в том самом доме Франца Егерштеттера, Август Диль и Валери Пахнер, исполнители главных ролей, встретились с дочерьми Франца и Франчески – с Марией, Розалией и Алоизой. Они до сих пор живут в той же деревне, где жили их родители.

Несмотря на то, что действие фильма происходит во время Второй мировой войны, за все время в фильме не раздается ни одного выстрела.

Искусственное освещение во время съемок фильма практически не использовалось. Для абсолютного большинства локаций, включая тюремные камеры, съемочная группа просто использовала правильное время дня, чтобы снимать их, пока они ярко освещены дневным светом.

Персонажи фильма произносят две прямые цитаты из трудов греческого философа Платона: «Лучше терпеть несправедливость, чем совершать ее» и «С хорошим человеком не может случиться зла».

За пару дней до мировой премьеры фильма «Скрытая жизнь на Каннском кинофестивале» в их доме прошел специальный показ для дочерей Егерштеттера. По словам Валери Пахнер, всем трем сестрам фильм очень понравился.

Валери Пахнер говорила, что за все годы своей актерской карьеры она никогда не сталкивалась с процессом, подобным тому, который Малик использует при работе с актерами. Она также описывала Малика как «очень уважительного, очень скромного и доброго, а также радикального – в том, что он всегда следует своим мыслям и своему взгляду на вещи».

Название фильма происходит от последнего предложения романа английской писательницы Джордж Элиот «Мидлмарч»: «...и если ваши и мои дела обстоят не так скверно, как могли бы, мы во многом обязаны этим людям, которые честно прожили свои тайные жизни и покоятся ныне в безвестных могилах».

Это последние актерские работы Микаэля Нюквиста и Бруно Ганца. Они умерли в 2017 и 2019 годах соответственно.

Сценарий фильма открывается цитатой из Сёрена Кьеркегора: «Тиран умирает, и его правление окончено; мученик умирает, и его правление начинается».

Основанная на реальных событиях, «Тайная жизнь» ­­– это история символа австрийского сопротивления, Франца Егерштеттера, отказавшегося сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Когда Франц сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи.

8.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 53 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 марта 2020
Премьера в мире 19 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Терренс Малик
Терренс Малик
В ролях
Маттиас Шонартс
Маттиас Шонартс
Аугуст Диль
Аугуст Диль
Микаэл Нюквист
Микаэл Нюквист
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Юрген Прохнов
Юрген Прохнов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тайная жизнь 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Тайная жизнь смотреть онлайн

Тайная жизнь
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Есть знаменитая фотография, сделанная на верфи в Гамбурге, на которой рабочие вскидывают руки в нацистском приветствии. И только один человек стоит, скрестив руки, слегка ухмыляясь. «Тайная жизнь» — гимн людям, которые пошли против системы. Тем, кто, несмотря на неминуемую смерть, находил в себе стойкость и силы придерживаться своих убеждений. Герой «Тайной жизни» идёт против своего народа, обрекая себя на ненависть окружающих. Такой raison…
Читать
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Тайная жизнь
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Что случилось с нашей страной: Опубликован трейлер «Незаметной жизни» Терренса Малика Картина выйдет в прокат в декабре.
Написать
13 августа 2019 18:22
Хороший австриец: «Незаметная жизнь» Терренса Малика Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за монументальное «Древо жизни», Терренс Малик возвращается в Канны с одним из своих лучших фильмов.
Написать
20 мая 2019 11:05
Канны-2019: Фото с премьеры фильма «Незаметная жизнь» Терренса Малика Звёзды прошлись по красной ковровой дорожке перед показом нового фильма американского режиссёра.
Написать
19 мая 2019 22:01
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Приложение киноафиши