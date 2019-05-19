Тайная жизнь, 2019

Эта история была почти неизвестна за пределами Санкт-Радегунда и, возможно, никогда не была бы широко распространена, если бы не исследование Гордона Зана, американца, посетившего деревню в 1970-х годах.

Режиссер и сценарист Терренс Малик занимался монтажом фильма почти три года. В итоге он длится 2 часа 53 минуты. Это самый длинный фильм режиссера.

Во время съемок в Радегунде, в том самом доме Франца Егерштеттера, Август Диль и Валери Пахнер, исполнители главных ролей, встретились с дочерьми Франца и Франчески – с Марией, Розалией и Алоизой. Они до сих пор живут в той же деревне, где жили их родители.

Несмотря на то, что действие фильма происходит во время Второй мировой войны, за все время в фильме не раздается ни одного выстрела.

Искусственное освещение во время съемок фильма практически не использовалось. Для абсолютного большинства локаций, включая тюремные камеры, съемочная группа просто использовала правильное время дня, чтобы снимать их, пока они ярко освещены дневным светом.

Персонажи фильма произносят две прямые цитаты из трудов греческого философа Платона: «Лучше терпеть несправедливость, чем совершать ее» и «С хорошим человеком не может случиться зла».

За пару дней до мировой премьеры фильма «Скрытая жизнь на Каннском кинофестивале» в их доме прошел специальный показ для дочерей Егерштеттера. По словам Валери Пахнер, всем трем сестрам фильм очень понравился.

Валери Пахнер говорила, что за все годы своей актерской карьеры она никогда не сталкивалась с процессом, подобным тому, который Малик использует при работе с актерами. Она также описывала Малика как «очень уважительного, очень скромного и доброго, а также радикального – в том, что он всегда следует своим мыслям и своему взгляду на вещи».

Название фильма происходит от последнего предложения романа английской писательницы Джордж Элиот «Мидлмарч»: «...и если ваши и мои дела обстоят не так скверно, как могли бы, мы во многом обязаны этим людям, которые честно прожили свои тайные жизни и покоятся ныне в безвестных могилах».

Это последние актерские работы Микаэля Нюквиста и Бруно Ганца. Они умерли в 2017 и 2019 годах соответственно.

Сценарий фильма открывается цитатой из Сёрена Кьеркегора: «Тиран умирает, и его правление окончено; мученик умирает, и его правление начинается».