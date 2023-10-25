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Маринус
Маринус
Marinus
США / исторический, военный / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Режиссер
Вадим Перельман
Сценарист
J. Craig Stiles
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Другие названия
Marinus
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Рейтинг фильма
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Обновлено 5 мая 2025
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Новости о фильме
25 октября 2023 14:23
Режиссер «Уроков фарси» Вадим Перельман снимет фильм о Корейской войне
Картина будет в духе «Дюнкерка» и «Списка Шиндлера».
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