От Буга до Вислы, 1980

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Дилогия Тимофея Левчука посвящена последнем рейду 1-й Украинской партизанской дивизии имени Ковпака по вражеским тылам в 1943-1944 годах. Под руководством героического подполковника Петра Петровича Вершигоры украинские партизаны выходят к границам Советского Союза и объединяются с антифашистами из Армии Людовой, чтобы помочь польскому народу сбросить иго немецко-фашистских оккупантов. Фильм включает две серии – “Действовать самостоятельно” и “Смерти наперекор”. Развернуть Картина стала заключительной частью военной киноэпопеи Тимофея Левчука “Дума о Ковпаке”.

В основе сценария лежат произведения участника советского партизанского движения, Героя Советского Союза Петра Петровича Вершигоры, в том числе документальная повесть «Люди с чистой совестью”.

Ряд сцен снимали в украинском городе Львове, и в качестве статистов в ленте приняли участие местные жители.

Михая Волонтира, исполнившего роль подполковника Петра Вершигоры, озвучил актер Павел Морозенко.

Картину снимали на киностудии им. Александра Довженко.

В записи музыки к картине принимал участие Государственный заслуженный симфонический оркестр УССР под руководством дирижера Ф. Глущенко. Развернуть Картина повествует о последнем рейде украинской партизанской дивизии имени С. А. Ковпака по руководством П. П. Вершигоры в тыл врага в 1943-1944 годах, выходе ее к государственной границе СССР и Польши, интернациональной помощи польскому народу в освобождении от фашистких захватчиков. Развернуть 6.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 2 часа 13 минут Год выпуска 1980 Премьера в мире 12 февраля 1981 Возраст 12+ Режиссер Тимофей Левчук В ролях Михай Волонтир Лесь Сердюк Юрий Каморный Михаил Горносталь Николай Гринько Все актеры и съемочная группа 1 постер

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