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Ot Buga do Visly

От Буга до Вислы, 1980

1980 / СССР
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дилогия Тимофея Левчука посвящена последнем рейду 1-й Украинской партизанской дивизии имени Ковпака по вражеским тылам в 1943-1944 годах. Под руководством героического подполковника Петра Петровича Вершигоры украинские партизаны выходят к границам Советского Союза и объединяются с антифашистами из Армии Людовой, чтобы помочь польскому народу сбросить иго немецко-фашистских оккупантов. Фильм включает две серии – “Действовать самостоятельно” и “Смерти наперекор”.

  • Картина стала заключительной частью военной киноэпопеи Тимофея Левчука “Дума о Ковпаке”.
  • В основе сценария лежат произведения участника советского партизанского движения, Героя Советского Союза Петра Петровича Вершигоры, в том числе документальная повесть «Люди с чистой совестью”.
  • Ряд сцен снимали в украинском городе Львове, и в качестве статистов в ленте приняли участие местные жители.
  • Михая Волонтира, исполнившего роль подполковника Петра Вершигоры, озвучил актер Павел Морозенко.
  • Картину снимали на киностудии им. Александра Довженко.
  • В записи музыки к картине принимал участие Государственный заслуженный симфонический оркестр УССР под руководством дирижера Ф. Глущенко.

Картина повествует о последнем рейде украинской партизанской дивизии имени С. А. Ковпака по руководством П. П. Вершигоры в тыл врага в 1943-1944 годах, выходе ее к государственной границе СССР и Польши, интернациональной помощи польскому народу в освобождении от фашистких захватчиков.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 12 февраля 1981
Возраст 12+
Режиссер
Тимофей Левчук
В ролях
Михай Волонтир
Лесь Сердюк
Юрий Каморный
Михаил Горносталь
Николай Гринько
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма От Буга до Вислы 1 постер
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От Буга до Вислы
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