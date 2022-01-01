От Буга до Вислы, 1980

Дилогия Тимофея Левчука посвящена последнем рейду 1-й Украинской партизанской дивизии имени Ковпака по вражеским тылам в 1943-1944 годах. Под руководством героического подполковника Петра Петровича Вершигоры украинские партизаны выходят к границам Советского Союза и объединяются с антифашистами из Армии Людовой, чтобы помочь польскому народу сбросить иго немецко-фашистских оккупантов. Фильм включает две серии – “Действовать самостоятельно” и “Смерти наперекор”.
Картина повествует о последнем рейде украинской партизанской дивизии имени С. А. Ковпака по руководством П. П. Вершигоры в тыл врага в 1943-1944 годах, выходе ее к государственной границе СССР и Польши, интернациональной помощи польскому народу в освобождении от фашистких захватчиков.