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Александр Невский Александр Невский
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Alexander Nevsky

Александр Невский, 1938

1938 / СССР
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18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Историко-биографический фильм о великом русском полководце князе Александре Ярославиче Невском, под началом которого русские воины одержали в 1242 году историческую победу в битве с ливонскими рыцарями на Чудском озере.

Судьбоносная встреча Николая Черкасова с гениальным режиссером Сергеем Эйзенштейном на съемочной площадке помогла ему реализовать свой огромный творческий потенциал в ролях полководца-победителя Александра Невского и царя Ивана IV Грозного. Многие поколения зрителей не представляют себе этих персонажей отдельно от образов, созданных Черкасовым. Именно Черкасов устами своего героя - князя Александра Невского - навсегда определил политику России по отношению к внешним захватчикам: "А если кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет. На том стояла, стоит и стоять будет русская земля!"

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1938
Премьера в России 24 ноября 1938
Премьера в мире 24 ноября 1938
Возраст 6+
Режиссер
Сергей Эйзенштейн
Сергей Эйзенштейн
В ролях
Николай Черкасов
Николай Охлопков
Андрей Абрикосов
Андрей Абрикосов
Дмитрий Орлов
Василий Новиков
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Александр Невский
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саундтрек фильма Александр Невский
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