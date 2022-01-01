Александр Невский, 1938

Историко-биографический фильм о великом русском полководце князе Александре Ярославиче Невском, под началом которого русские воины одержали в 1242 году историческую победу в битве с ливонскими рыцарями на Чудском озере.

Судьбоносная встреча Николая Черкасова с гениальным режиссером Сергеем Эйзенштейном на съемочной площадке помогла ему реализовать свой огромный творческий потенциал в ролях полководца-победителя Александра Невского и царя Ивана IV Грозного. Многие поколения зрителей не представляют себе этих персонажей отдельно от образов, созданных Черкасовым. Именно Черкасов устами своего героя - князя Александра Невского - навсегда определил политику России по отношению к внешним захватчикам: "А если кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет. На том стояла, стоит и стоять будет русская земля!"