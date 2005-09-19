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9 рота 9 рота
Киноафиша Фильмы 9 рота

9 рота, 2005

2005 / Россия / Финляндия / Украина
7.9 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Это фильм о том, как наши солдаты победили в афганской войне. Они добровольно пошли на войну. Они не были плакатными советскими героями. Они все оказались в девятой роте, самой отчаянной и боевой, знаменитой на весь Афган...

7.9 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 29 сентября 2005
Премьера в мире 19 сентября 2005
Возраст 16+
Режиссер
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Артем Михалков
Артем Михалков
Константин Крюков
Константин Крюков
Иван Кокорин
Иван Кокорин
Все актеры и съемочная группа
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Один из персонажей «9-й роты» – художник, прозванный Джокондой, – цитирует слова Микеланджело о том, что творец лепит свое произведение, отсекая все лишнее. Сам Джоконда, в частности, идет на войну, чтобы прожить жизнь как совершенное полотно, шедевр реальности: на войне есть только главное – жизнь и смерть – и ничего лишнего. Авторы фильма искренне стараются следовать упомянутому принципу, но у них это не очень-то получается. Собственно, основная беда фильма – сценарий Юрия Короткова, который…
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alexey 2 апреля 2015, 12:51
Пошел в кино, как обычно в надежде увидеть что-нибудь стоящее. Как обычно разочаровался.

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Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Всем привет. Смотрел данный фильм в киноцентре ПИК. Сначала вышеупомнятый кинотеатр устроил мне неприятный сюрприз в виде большой черной стенки… Читать дальше…
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