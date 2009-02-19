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В бой идут одни старики В бой идут одни старики
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В бой идут одни старики, 1973

1973 / СССР
8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме

Эта эскадрилья стала "поющей" - так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его "старикам" было не больше двадцати, но "желторотиков", пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали.

Им еще многое предстояло испытать - и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты...

И настанет день, когда по команде "в бой идут одни старики" бывшие желторотики бросятся к своим самолетам...

В фильме использованы воспоминания советских военных летчиков - участников Великой Отечественной войны, кинохроника и песни военных лет.

8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1973
Премьера онлайн 19 февраля 2009
Премьера в мире 6 июня 1973
Возраст 12+
Режиссер
Леонид Быков
Леонид Быков
В ролях
Леонид Быков
Леонид Быков
Сергей Подгорный
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Рустам Сагдуллаев
Рустам Сагдуллаев
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В бой идут одни старики 2 постера
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В бой идут одни старики
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