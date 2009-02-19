В бой идут одни старики, 1973

Эта эскадрилья стала "поющей" - так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его "старикам" было не больше двадцати, но "желторотиков", пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали.

Им еще многое предстояло испытать - и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты...

И настанет день, когда по команде "в бой идут одни старики" бывшие желторотики бросятся к своим самолетам...

В фильме использованы воспоминания советских военных летчиков - участников Великой Отечественной войны, кинохроника и песни военных лет.