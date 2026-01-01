Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Уолкер
Постер фильма Уолкер
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Уолкер

Уолкер

Walker 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Биографический фильм о полковнике Уильяме Уокере Норвелле, военнононачальнике и авантюристе, задумавшем группой в 45 бойцов в 1853 году `освободить`мексиканский штат Сонора и создать свою непризнанную республику. А позднее, будучи командующим Первого Американского батальона пехоты осуществить агрессивное вторжение в Никарагуа (1855)…

Страна США / Испания / Мексика
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1987
Премьера в мире 4 декабря 1987
Дата выхода
4 декабря 1987 Россия 18+
3 марта 1988 Германия
4 декабря 1987 Казахстан
4 декабря 1987 США
4 декабря 1987 Украина
MPAA R
Бюджет $5 800 000
Производство In-Cine Compañía Industrial Cinematográfica, Northern, Walker Films Limited
Другие названия
Walker, Os Imortais, Paranın Esiri, Walker - Una storia vera, Walker (Una historia verdadera), Walker o kataktitis, Walker, a felszabadító, Walker, uma História Real, Walker, una historia real, Уокер, ウォーカー
Режиссер
Алекс Кокс
В ролях
Эд Харрис
Эд Харрис
Рене Обержонуа
Кит Шарабайка
Сай Ричардсон
Сай Ричардсон
Ксандер Беркли
Ксандер Беркли
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Уолкер
Времена года 7.2
Времена года (2015)
Сид и Нэнси 7.3
Сид и Нэнси (1986)
Конфискатор 6.7
Конфискатор (1984)
Вторые 7.6
Вторые (1966)
Оставь её небесам 7.6
Оставь её небесам (1945)
МакКейб и миссис Миллер 7.7
МакКейб и миссис Миллер (1971)
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик (2022)
Незнакомая дочь 6.0
Незнакомая дочь (2021)
Кодахром 6.8
Кодахром (2017)
Некоторые женщины 6.4
Некоторые женщины (2016)
Цимбелин 5.2
Цимбелин (2014)
Водопад ангела 6.6
Водопад ангела (2006)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Doubleday Не могу не заметить, сэр, что за всё время, что я с вами, вы предали все свои принципы и всех, кто вас поддерживал. Скажите, зачем?
William Walker Нет, не скажу.
Doubleday Какие у вас конкретно цели?
William Walker Цель оправдывает средства.
Doubleday Какие именно цели?
William Walker Не помню.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше