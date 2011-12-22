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В краю крови и меда В краю крови и меда
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In the Land of Blood and Honey

В краю крови и меда, 2011

2011 / США
3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Действие фильма разворачивается в начале 1990-х годов на Балканах. Главные герои фильма – серб по имени Даниэл и боснийка Айла – встречают друг друга накануне страшных и трагических событий. Несмотря на взаимные чувства, они не могут быть вместе – братоубийственная война ставит влюбленных по разные стороны баррикад. Вскоре Айла попадает в лагерь для военнопленных, среди охранников она видит Даниэла. Его присутствие спасает девушку от побоев и насилия со стороны других солдат, однако Айла тяжело переживает то, что творят враги с ее подругами по несчастью. С помощью Даниэла девушке удается бежать, но есть ли будущее у тех, кто пережил ад на земле?

  • “В краю крови и меда” – режиссерский дебют Анджелины Джоли. 
  • В названии фильма содержится отсылка к одной из версий происхождения топонима “Балканы”: в народе считают, что название было образовано из турецких слов “бал” (мед) и “кан” (кровь”).
  • Во время подготовки к своему режиссерскому дебюту Анджелина Джоли посмотрела фильм “Ремейк” 2003 года, в котором рассказывается о Боснийской войне. Эта картина, отмеченная многими престижными премия, основана на биографии Златко Топчича.
  • Фильм получил номинации на ряд кинопремий, в том числе на “Золотой глобус”.

Балканы. 90-е годы ХХ века. Они встретились и полюбили друг друга страстно и нежно. А потом началась война, которая раскидала их по разные стороны линии фронта. Волею судьбы девушка оказалась в лагере для военнопленных, где снова его встретила. Только теперь они – враги. Неужели безумие ненависти может задушить любовь?

3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 29 марта 2012
Премьера в мире 22 декабря 2011
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
В ролях
Раде Шербеджия
Раде Шербеджия
Никола Джурицко
Зана Марьянович
Бранко Джурич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В краю крови и меда 3 постера
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В краю крови и меда

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 13:57
HYDRA снова с нами, пошел закупать ништяки на KRAKEN - 2krn . me
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Схожу,дебют все таки.
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саундтрек фильма В краю крови и меда
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18 июня 2020 19:00
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