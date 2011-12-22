В краю крови и меда, 2011

Действие фильма разворачивается в начале 1990-х годов на Балканах. Главные герои фильма – серб по имени Даниэл и боснийка Айла – встречают друг друга накануне страшных и трагических событий. Несмотря на взаимные чувства, они не могут быть вместе – братоубийственная война ставит влюбленных по разные стороны баррикад. Вскоре Айла попадает в лагерь для военнопленных, среди охранников она видит Даниэла. Его присутствие спасает девушку от побоев и насилия со стороны других солдат, однако Айла тяжело переживает то, что творят враги с ее подругами по несчастью. С помощью Даниэла девушке удается бежать, но есть ли будущее у тех, кто пережил ад на земле?