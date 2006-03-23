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Ветер, который качает вереск
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The Wind That Shakes the Barley

Ветер, который качает вереск, 2006

2006 / Германия / Италия / Испания / Франция / Ирландия / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Начало XX века. Ирландия охвачена волнениями. Рабочие и крестьяне ведут отчаянную борьбу за независимость с британскими частями, призванными подавить бунт в Ирландии. Чувство долга и любовь к родине побуждают Дамиена оставить успешную карьеру врача и вместе со своим братом Тедди вступить в жестокую схватку за свободу. После первых побед повстанцев, британские власти приходят к выводу, что кровопролитие пора прекратить. Но страну ждет новое испытание — гражданская война, когда родные братья, еще недавно сражавшиеся бок о бок, оказываются по разные стороны баррикад…

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 20 декабря 2006
Премьера в мире 23 марта 2006
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Кен Лоуч
Кен Лоуч
В ролях
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Пэдрейк Дилэйни
Джерард Кирни
Уильям Руэн
Сиобан Эмси Суини
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ветер, который качает вереск 2 постера
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