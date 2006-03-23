Ветер, который качает вереск, 2006

Начало XX века. Ирландия охвачена волнениями. Рабочие и крестьяне ведут отчаянную борьбу за независимость с британскими частями, призванными подавить бунт в Ирландии. Чувство долга и любовь к родине побуждают Дамиена оставить успешную карьеру врача и вместе со своим братом Тедди вступить в жестокую схватку за свободу. После первых побед повстанцев, британские власти приходят к выводу, что кровопролитие пора прекратить. Но страну ждет новое испытание — гражданская война, когда родные братья, еще недавно сражавшиеся бок о бок, оказываются по разные стороны баррикад…