Постер фильма Нанкинский фотограф
1 постер
Киноафиша Фильмы Нанкинский фотограф

Нанкинский фотограф

Nanjing Zhao Xiang Guan
О фильме

 

Фильм рассказывает о преступлениях японских захватчиков во время так называемой Нанкинской резни 1937 года. Чтобы спасти свою жизнь, местный почтальон А Чанг притворяется фотографом и устраивает фотостудию, проявляя пленки для японских солдат. Одновременно с этим он пускает к себе группу беженцев и китайских солдат, превращая свою фотостудию в убежище для них. Однако столкнувшись с чудовищными преступлениями японцев, А Чанг рискует собственной жизнью, чтобы переправить в безопасное место беженцев и вывести наружу доказательства творящейся в городе зверской резни.

Страна Китай
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 11 сентября 2025
Дата выхода
11 сентября 2025 Россия Централ Партнершип
Сборы в мире $513 134
Производство China Film Group Corporation (CFGC), Super Lion Culture Communication, Yuuya Media
Другие названия
Nanjing Zhao Xiang Guan, Dead to Rights, Nanjing: Luz na Escuridão, Нанкинский фотограф, 南京照相館, 南京照相馆, 吉祥照相馆
Режиссер
Шэнь Ао
В ролях
Лю Хаожань
Гао Е
Даити Харасима
Ван Чуаньцзюнь
Ван Сяо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
