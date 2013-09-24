Отзывы о фильме
1941 год, нападение на военно-морскую базу Перл Харбор японской авиацией явилось началом боевых операций американского флота против японских кораблей в Тихом океане.
Капитан Рок Торри, преодолевая интриги и карьеризм сослуживцев, вытаскивая из беды друзей и пытаясь наладить отношения с сыном-офицером, становится контр-адмиралом и главнокомандующим рискованной, но необходимой операции «Небесный крюк», которая своим успехом может изменить весь ход войны.
Рискуя своим небольшим флотом, он вступает в неравный бой с японцами и одерживает победу, но ценой жизни друзей и сына.
|16 января 2024
|Австрия
|16
|5 апреля 1965
|Германия
|6 апреля 1965
|США
|13 мая 1965
|Франция