Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма По методу Харма
Постер фильма По методу Харма
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы По методу Харма

По методу Харма

In Harm's Way 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1941 год, нападение на военно-морскую базу Перл Харбор японской авиацией явилось началом боевых операций американского флота против японских кораблей в Тихом океане.

Капитан Рок Торри, преодолевая интриги и карьеризм сослуживцев, вытаскивая из беды друзей и пытаясь наладить отношения с сыном-офицером, становится контр-адмиралом и главнокомандующим рискованной, но необходимой операции «Небесный крюк», которая своим успехом может изменить весь ход войны.

Рискуя своим небольшим флотом, он вступает в неравный бой с японцами и одерживает победу, но ценой жизни друзей и сына.

Страна США
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 1965
Премьера онлайн 24 сентября 2013
Премьера в мире 5 апреля 1965
Дата выхода
16 января 2024 Австрия 16
5 апреля 1965 Германия
6 апреля 1965 США
13 мая 1965 Франция
Производство Otto Preminger Films
Другие названия
In Harm's Way, Primera victoria, Erster Sieg, Première victoire, A Primeira Vitória, De ongelooflijke overwinning, Ensi voitto, Första segern, Første seier, Første sejr, Harmo metodas, In calea primejdiei, Kötülük Yolları, Prima vittoria, Proti niki, Prva pobeda, Prva pobjeda, Razboi pe mare, Szemben az árral, Wojna o ocean, На пътя на опасността, По методу Харма, 危険な道, 火海情涛
Режиссер
Отто Премингер
В ролях
Джон Уэйн
Джон Уэйн
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Патриция Нил
Том Трайон
Пола Прентисс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на По методу Харма
Откинь гигантскую тень 6.1
Откинь гигантскую тень (1966)
Самый длинный день 7.7
Самый длинный день (1962)
Исход 6.7
Исход (1960)
Человек с золотой рукой 7.3
Человек с золотой рукой (1955)
Хад 7.8
Хад (1963)
Горит ли Париж? 6.6
Горит ли Париж? (1966)
Крюк 6.5
Крюк (1963)
Тропы славы 7.4
Тропы славы (1957)
Жонглер 6.5
Жонглер (1953)
Акт любви 6.6
Акт любви (1953)
Здравствуй, грусть 6.9
Здравствуй, грусть (1958)
Аламо 6.9
Аламо (1960)
Фильм находится в подборках
Фильмы про подводные лодки Фильмы про подводные лодки

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову»
Даже Агата Кристи так бы не написала: 3 современных детектива с интригами круче английской классики
Помните робота Вертера из «Гостьи из будущего»? Этот герой пришел в советский детский фильм из западного кино 18+
«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр
Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ
14 лет в «черных списках»: чиновники СССР этого фильма о войне боялись, как огня – но после премьеры пришлось награждать
Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)
«Пламя и пепел» похоронили франшизу? Кэмерон готов отменить «Аватаров» 4 и 5 – спойлеры финала «сольет» в тот же день
«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой
«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах
«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше