США, Канада, Великобритания, Испания / мелодрама, драма, военный / 18+
6.7
О фильме
30-е годы прошлого века. Джильда снимает квартиру в Париже вместе с ирландским учителем Гаем и Мией – эмигранткой из Испании. Мир тем временем стремительно катится к войне. Джильда целиком посвящает себя развлечениям, ее карьера фотографа идет в гору. Гай и Миа тем временем присоединяются к антифашистам, и пути трех друзей расходятся...
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