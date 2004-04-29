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Постер фильма Голова в облаках
6.7
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6.7

Голова в облаках

, 2004
Head in the Clouds
США, Канада, Великобритания, Испания / мелодрама, драма, военный / 18+
Постер фильма Голова в облаках
6.7

О фильме

30-е годы прошлого века. Джильда снимает квартиру в Париже вместе с ирландским учителем Гаем и Мией – эмигранткой из Испании. Мир тем временем стремительно катится к войне. Джильда целиком посвящает себя развлечениям, ее карьера фотографа идет в гору. Гай и Миа тем временем присоединяются к антифашистам, и пути трех друзей расходятся...

В ролях

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Gilda Bessé
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Mia
Стюарт Таунсенд
Стюарт Таунсенд
Guy Malyon
Томас Кречман
Томас Кречман
Frans Bietrich
Аллен Олтман
Давид Ла Эй
Давид Ла Эй
Lucien
Рашель Лефевр
Рашель Лефевр
Энди Маккензи
Эми Слоун
Харальд Уинтер
Стивен Беркофф
Стивен Беркофф
Charles Bessé
Карин Ванасс
Карин Ванасс
Lisette
Режиссер Джон Дайган
Сценарист Джон Дайган
Композитор Terry Frewer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада / Великобритания / Испания
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 29 апреля 2004
Дата выхода
21 октября 2004 Россия 16+
8 июня 2005 Австралия
21 октября 2004 Беларусь
18 ноября 2004 Германия
11 марта 2005 Греция
5 мая 2005 Израиль
29 апреля 2005 Италия
21 октября 2004 Казахстан
11 сентября 2004 Канада
1 мая 2005 Португалия M/16
17 сентября 2004 США
18 ноября 2004 Турция
21 октября 2004 Украина
29 апреля 2004 Франция
31 декабря 2008 Южная Корея 15
29 октября 2004 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
MPAA R
Сборы в мире $3 664 858
Производство Remstar Films, Dakota Films, Spice Factory
Другие названия
Head in the Clouds, Bulutların üzerinde, Cu capul în nori, Dias de pasion, Dias De Pasión, Die Spiele der Frauen, El corazón entre las nubes, Gioco di donna, Glava u oblacima, Głowa w chmurach, Gối Đầu Trên Mây, Joc de dones, Juegos de mujer, La tête dans les nuages, Na sedmom nebu, Nézz az égre!, Nous étions libres, Pea pilvedes, San prosopo sta synnefa, Três Vidas e um Destino, Três Vidas, Um Destino, Virš debesu, Σαν πρόσωπο στα σύννεφα, Глава в облаците, Голова в облаках, Голова у хмарах, トリコロールに燃えて, 英法情人, Glowa w chmurach, 乱世三人行, 战火情天, Bulutlarin üzerinde, Três Vidas um Destino

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Обновлено 3 марта 2021

Отзывы о фильме

Тириэль 2 апреля 2015, 12:51
Хотя я и девушка, но фильм оставил меня равнодушной, и если и вызвал какие-то чувства, то только отрицательные. Все в нем настолько картонное,… Читать дальше…
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Голова в облаках - смотреть в онлайн-кинотеатре

Голова в облаках

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