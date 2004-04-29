Страна США / Канада / Великобритания / Испания

Продолжительность 2 часа 12 минут

Год выпуска 2004

Премьера в мире 29 апреля 2004

Дата выхода 21 октября 2004 Россия 16+ 8 июня 2005 Австралия 21 октября 2004 Беларусь 18 ноября 2004 Германия 11 марта 2005 Греция 5 мая 2005 Израиль 29 апреля 2005 Италия 21 октября 2004 Казахстан 11 сентября 2004 Канада 1 мая 2005 Португалия M/16 17 сентября 2004 США 18 ноября 2004 Турция 21 октября 2004 Украина 29 апреля 2004 Франция 31 декабря 2008 Южная Корея 15 29 октября 2004 Япония

Где посмотреть фильм ОККО , ИВИ

MPAA R

Сборы в мире $3 664 858

Производство Remstar Films, Dakota Films, Spice Factory