Брызги шампанского, 1988

Жанр: военный драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме По военной повести В.Кондратьева «Отпуск по ранению». Развернуть В мае 1942 года молодой лейтенант получает отпуск и едет к родным. Но войне не видно конца, рядом гибнут люди и его короткое возвращение домой оказывается безрадостным. Развернуть 6.6 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 1988 Премьера в России 23 февраля 1989 Премьера в мире 23 февраля 1989 Режиссер Станислав Говорухин В ролях Олег Меньшиков Наталья Щукина Антонина Венедиктова Алексей Бурыкин Людмила Крылова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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