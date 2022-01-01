Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Брызги шампанского
Брызги шампанского, 1988
1988 / СССР
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
военный
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть
О фильме
По военной повести В.Кондратьева «Отпуск по ранению».
Развернуть
В мае 1942 года молодой лейтенант получает отпуск и едет к родным. Но войне не видно конца, рядом гибнут люди и его короткое возвращение домой оказывается безрадостным.
Развернуть
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1988
Премьера в России
23 февраля 1989
Премьера в мире
23 февраля 1989
Режиссер
Станислав Говорухин
В ролях
Олег Меньшиков
Наталья Щукина
Антонина Венедиктова
Алексей Бурыкин
Людмила Крылова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
14
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин