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Брызги шампанского
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Брызги шампанского, 1988

1988 / СССР
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть О фильме
По военной повести В.Кондратьева «Отпуск по ранению».
В мае 1942 года молодой лейтенант получает отпуск и едет к родным. Но войне не видно конца, рядом гибнут люди и его короткое возвращение домой оказывается безрадостным.
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 23 февраля 1989
Премьера в мире 23 февраля 1989
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Наталья Щукина
Наталья Щукина
Антонина Венедиктова
Алексей Бурыкин
Людмила Крылова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Брызги шампанского 1 постер
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