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Постер фильма Бессмертный
7.0
Бессмертный - Трейлер
Киноафиша Фильмы Бессмертный
7.0

Бессмертный

, 2022
Sisu
Финляндия, Великобритания / боевик, военный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Бессмертный
7.0
Бессмертный - Трейлер
Бессмертный  Трейлер

О фильме

Финляндия, 1944 год. Бывший солдат находит в Лапландии золотую жилу и отправляется в город продать золотишко, но по пути ему приходится вступить в конфликт с оберштурмфюрером СС.

В ролях

Йорма Томмила
Йорма Томмила
Аатами
Аксель Хенни
Аксель Хенни
Бруно
Джек Дулан
Волк
Онни Томмила
Schütze
Мимоса Вилламо
Айно
Тату Синисало
SS Soldier 1
Wilhelm Enckell
SS Soldier 3
Vincent Willestrand
SS Soldier 4
Артту Капулайнен
Rower
Elina Saarela
Saara
Режиссер Ялмари Хеландер
Сценарист Ялмари Хеландер
Композитор Juri Seppä, Tuomas Wäinölä
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия / Великобритания
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 марта 2023
Премьера в мире 9 сентября 2022
Дата выхода
27 июля 2023 Австралия MA 15+
12 мая 2023 Австрия
26 мая 2023 Великобритания 15
29 июня 2023 Венгрия 18
12 мая 2023 Вьетнам
11 мая 2023 Германия 18
11 мая 2023 Греция
28 апреля 2023 Испания 16
8 июня 2023 Казахстан 18+
9 сентября 2022 Канада
8 июня 2023 Кыргызстан 16+
7 сентября 2023 Нидерланды 16
26 июня 2023 Новая Зеландия R16
21 апреля 2023 Норвегия 15
8 июня 2023 ОАЭ 18TC
26 мая 2023 Румыния o.A.
28 апреля 2023 США R
4 мая 2023 Сербия
27 июля 2023 Таиланд 18
30 июня 2023 Турция 18+
8 июня 2023 Узбекистан
27 января 2023 Финляндия 16
21 июня 2023 Франция 12
4 мая 2023 Хорватия
4 мая 2023 Черногория
27 апреля 2023 Чехия 15+
14 апреля 2023 Швеция 15
25 октября 2023 Южная Корея 18
27 октября 2023 Япония
MPAA R
Сборы в мире $14 236 101
Производство Subzero Film Entertainment, Good Chaos, Stage 6 Films
Другие названия
Sisu, Sisu: Rache ist süß, Бессмертный, Immortal, O'lmas, Sisu - L'immortale, Sisu - Uma História de Determinação, Sisu : de l'or et du sang, Sisu: De l'or et du sang, Sisu: Già Gân Báo Thù, SISU：黃金硬漢, SISU/シス 不死身の男, Surematu, Безсмертний, Незламність, Сісу, घातक योद्धा, सीसू, 永生战士, Сису, الشجاعة, สิสู้

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Бессмертный - Трейлер
Бессмертный Трейлер
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Цитаты

[последние слова]
Аатами [после того, как он высыпал свои золотые слитки на прилавок, испуганному банковскому клерку] Деньги. Большие, пожалуйста. Не так чертовски тяжело будет носить.

Отзывы о фильме

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