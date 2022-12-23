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The Nightingale
The Nightingale
The Nightingale, 2021
2021 / США
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О фильме
Экранизация бестселлера Кристин Ханны «Соловей».
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Год выпуска
2021
Премьера в России
12 января 2023
Премьера в мире
23 декабря 2022
Прокатчик
SPPR
Режиссер
Мелани Лоран
В ролях
Эль Фаннинг
Дакота Фаннинг
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Премьеру «Человека-паука 3» отложили из-за пандемии коронавируса
Зато экранизация Uncharted теперь на несколько месяцев ближе.
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27 апреля 2020 11:08
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