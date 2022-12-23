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The Nightingale
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The Nightingale

The Nightingale, 2021

2021 / США
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О фильме

Экранизация бестселлера Кристин Ханны «Соловей».

Год выпуска 2021
Премьера в России 12 января 2023
Премьера в мире 23 декабря 2022
Прокатчик SPPR
Режиссер
Мелани Лоран
Мелани Лоран
В ролях
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма The Nightingale 1 постер
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Премьеру «Человека-паука 3» отложили из-за пандемии коронавируса Зато экранизация Uncharted теперь на несколько месяцев ближе.
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27 апреля 2020 11:08
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