Спасение капитана Максимова, 2023

1944 год. Спецкору «Красной Звезды» Алексею Семагину поручено разыскать отца, генерала Георгия Семагина – оперативный псевдоним «Капитан Максимов», пропавшего во вражеском тылу. Генерал Семагин имеет отношение к разработке стратегической операции «Багратион», приготовления к которой ведутся в строжайшей тайне. Алексей попадает за линию фронта в разведгруппу старшего лейтенанта Петра Степанова, где знакомится с решительной и волевой гвардии старшим сержантом Ольгой Васнецовой. Оказавшись в экстремальной ситуации, Алексей превращается из наивного мечтателя, каким он был до войны, в настоящего разведчика, способного на героические поступки и глубокие чувства. По следу разведгруппы идет умный и безжалостный немецкий офицер Йозеф Штраубе. Герои оказываются перед нелегким выбором – спасать Капитана Максимова и операцию «Багратион» или жизни товарищей.