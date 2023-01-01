Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пиковая дама" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Спасение капитана Максимова

Спасение капитана Максимова, 2023

2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

1944 год. Спецкору «Красной Звезды» Алексею Семагину  поручено разыскать отца, генерала Георгия Семагина – оперативный псевдоним «Капитан Максимов», пропавшего во вражеском тылу. Генерал Семагин  имеет отношение к разработке стратегической операции «Багратион», приготовления к которой ведутся в строжайшей тайне. Алексей попадает за линию фронта в разведгруппу старшего лейтенанта Петра Степанова, где знакомится с решительной и волевой гвардии старшим сержантом Ольгой Васнецовой. Оказавшись в экстремальной ситуации, Алексей превращается из наивного мечтателя, каким он был до войны, в настоящего разведчика, способного на героические поступки и глубокие чувства. По следу разведгруппы идет умный и безжалостный немецкий офицер Йозеф Штраубе. Герои оказываются перед нелегким выбором – спасать Капитана Максимова и операцию «Багратион» или жизни товарищей.

Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Олег Фесенко
В ролях
Аглая Шиловская
Аглая Шиловская
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Денис Нурулин
Денис Нурулин
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Александр Макогон
Александр Макогон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Related video
Сводила с ума всех режиссеров: эта неказистая советская актриса затмила даже Кустинскую
Молодежь не поймет: вот чем Шурик из «Операции "Ы"» не угодил милиции
Тест: какое мифическое существо станет вашим аватаром в виртуальном мире?
Нежеланных детей на Руси называли двумя особенными именами: может, и среди ваших родственников были такие
В советские вагоны-рестораны приходили ради этого салата: он затмил оливье и селедку
Мальчика-зайца никто не любил: что с ним после операции, на которую собрали больше 6 млн рублей
Купальник на ней трещит: Ваенга показала, чем ее наградила природа
Неожиданное прибавление: в дом Пугачевой на Кипре пришла радость
Скупердяи и жадины: мужчины с этими именами лишней копейки не потратят на свою половинку
Один поступок Пугачевой окончательно разочаровал всех: отличилась в траурный день
Люди обвиняли Добронравова: так вот почему Васильев ушел из «Сватов»
Торт и шумное застолье: Ефремов вновь отличился в колонии
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше